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Samsun'da yasa dışı tütün ticaretine darbe: 2 gözaltı

Samsun'da KOM ekiplerinin İlkadım'da düzenlediği operasyonda bin 560 paket ısıtmalı tütün çubuğu, 119 paket kaçak sigara ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da yasa dışı tütün ticaretine darbe: 2 gözaltı

operasyonun detayları:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttükleri takip sonucunda belirlenen adres ve şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin çalışması, adres tespitinden uygulama safhasına kadar polis operasyon usul ve esaslarına göre gerçekleştirildi.

ele geçirilen ürünler:

Operasyonda yapılan aramalarda bin 560 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu, 119 paket gümrük kaçağı sigara, 50 adet puro, 5 adet elektronik sigara ve 1 adet elektronik ısıtmalı sigara cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller, kaçakçılık faaliyetlerinin tespit ve değerlendirilmesi amacıyla delil niteliğinde muhafaza altına alındı.

hukuki süreç:

Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Savcılık ve kolluk işlemlerinin ardından soruşturmayla ilgili yasal süreç takip edilecek.

SAMSUN&#039;DA DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA VE TÜTÜN ÜRÜNÜ ELE...

SAMSUN'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA VE TÜTÜN ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİDL

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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