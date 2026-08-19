samsung: yapay zekâ ve 5g ile türkiye pazarındaki büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz

samsung'un türkiye stratejisi:

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdiği özel açıklamada Türkiye mobil pazarının dinamizmini ve şirketin bu pazardaki konumunu değerlendirdi. Azdemir, küresel eğilimlerin ötesinde Türkiye'ye özgü hız ve talep profiline dikkat çekti.

Azdemir, küresel akıllı telefon pazarının yıllık ortalama yüzde 3 civarında büyüdüğünü, Türkiye pazarının ise geçtiğimiz yılı yüzde 7 ile tamamladığını ve bu yıl da yüzde 7-8 bandında bir ivmenin korunduğunu belirtti. Bu güçlü büyümenin arkasında genç ve eğitimli nüfus, teknoloji adaptasyon hızı ve yapay zekâ destekli ile 5G uyumlu premium cihazlara yönelik artan talep olduğunu vurguladı.

pazar ve tüketici eğilimleri:

Azdemir, Türk tüketicisinin cihazlardan beklentisinin sadece iletişim olmayıp; üretkenlik, çoklu görev, hızlı içerik üretimi ve kişiselleştirilmiş güvenlik tarafına kaydığını söyledi. Buna bağlı olarak kullanıcıların artık cihazın kendisini ne kadar iyi anlayabildiğine ve günlük yaşamı ne kadar kolaylaştırdığına baktığını; doğal konuşma diliyle etkileşim kuran, işlemleri hızlandıran akıllı asistan deneyimine yöneldiklerini aktardı. Bu dönüşümün, tüketicileri daha yüksek kapasiteli ve üst segment cihazlara çektiğini ifade etti.

Türkiye'deki pazar payına ilişkin verdiği verilerde Azdemir, her 100 akıllı telefondan yaklaşık 45'inin, her 100 tabletten ise 42-43 adedinin Samsung markası taşıdığını belirtti ve şirketin açık ara pazar lideri olduğunu söyledi.

ürün odakları ve teknoloji:

Katlanabilir telefonların artık niş bir kategori olmadığını; premium mobil pazarın hızlı büyüyen standartlarından biri haline geldiğini belirten Azdemir, Samsung'un bu alanda yedi nesildir öncü olduğunu ve cihazları her adımda daha ince, daha hafif, daha dayanıklı ve daha güçlü hale getirdiğini anlattı. Yeni tanıtılan Galaxy Z Fold8 Ultra'nın profesyonel üretkenlik ve çoklu görev yeteneklerini üst seviyeye taşıdığı; Z Flip8'in ise ikonik tarz ve kapak ekranında yapay zekâ kullanımını öne çıkardığı vurgulandı. Yeni Galaxy Watch serisinin ise yapay zekâ destekli sağlık, uyku ve zindelik analizleriyle ekosistemi tamamladığı ifade edildi.

Azdemir, Samsung'un yapay zekâyı cihaza sonradan eklenen bir özellik değil, cihaz tasarımından ve çalışma mimarisinden başlayan bütünleşik bir deneyim olarak sunduğunu söyledi. Şirket, yıl sonuna kadar Galaxy AI'ı dünya genelinde 800 milyon cihazda aktif hale getirmeyi hedefliyor; böylece mobil yapay zekâyı geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.

tedarik, maliyet yönetimi ve erişim:

Yapay zekâ yatırımlarının hızlanmasıyla bellek ve yarı iletken talebinde küresel bir değişim yaşandığını ve bu durumun maliyet baskısını artırdığını belirten Azdemir, sektörün genelinde arz-talep dengesinin etkili olduğunu ifade etti. Ancak şirketin bu süreci yalnızca maliyet perspektifiyle değerlendirmediğini; kullanıcıların uzun vadeli deneyim ve değere baktıklarını vurguladı.

Azdemir, Samsung'un Ar-Ge yatırımına dikkat çekerek, şirketin yıllık Ar-Ge yatırımları bugün yaklaşık 30 milyar dolar seviyesine yaklaşmış durumda dedi ve ayrıca 2025 yılında yaklaşık 27 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması gerçekleştirerek tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığını aktardı. Bu Ar-Ge gücü sayesinde şirketin kendi çipini, ekranını ve sensörünü üretme kapasitesinin pazar liderliğine katkı sağladığını belirtti.

Kullanıcıların yeni teknolojilere erişimini kolaylaştırmak için fiyatın ötesinde toplam sahip olma maliyetini düşüren çözümler sunduklarını söyleyen Azdemir, takas kampanyaları, Samsung Care+ ve farklı finansman seçenekleriyle yeni nesil Galaxy deneyimine ulaşımı hedeflediklerini ekledi. Ayrıca Türkiye'deki üretim operasyonlarını ve yerel iş birliklerini güçlendirerek Türkiye'de satılan her 3 Samsung ürününden 2'sini yerli üretimle sunma hedefini ve istihdama katkıyı artırma niyetini paylaştı.

SAMSUNG ELECTRONİCS TÜRKİYE MOBİL İŞ BİRİMİ BAŞKAN YARDIMCISI MURAT AZDEMİR