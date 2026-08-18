şanlıurfa'da denetim sırasında sayaça müdahale eden kadının kaçak bağlantıyı iptal anı kamerada

olayın kısa özeti:

Dicle Elektrik tarafından yürütülen saha denetimlerinde, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Banarlı Mahallesi’ndeki bir aboneye ait sayaçta dikkat çekici bir müdahale görüntülendi. Ekipler sayaçtan çıkan hattı ampermetre ile ölçmek üzereyken, evde bulunan bir kadın hiçbir güvenlik önlemi almadan tornavida ile sayaça müdahale etti ve bağlantıyı saniyeler içinde iptal etti. Müdahale anı ekipler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

saha denetiminin seyri:

Dicle Elektrik kaçak kontrol ekipleri, yapay zeka destekli veri analizleri ve saha kontrolleriyle şüpheli sayaçları tespit ediyor. Banarlı’daki kontrolde ekipler ampermetreyi bağlamaya hazırlanırken kadının eline aldığı tornavida ve ampermetreyi de alarak hızlı bir şekilde sayaç üzerindeki bağlantıyı kestirmesi ekipleri şaşırttı. O sırada evde bulunan diğer kişilerin "Bugün Pazar, tatil değil mi? Niye çalışıyorsunuz?" şeklindeki sorularla ekipleri oyalamaya çalıştığı görüldü.

yasal işlem ve uyarılar:

Kontrolün ardından ekipler olayın görüntülerini tutanakla belgelendirdi ve abone hakkında yürürlükteki mevzuat kapsamında kaçak elektrik kullanımı nedeniyle işlem yapıldı. Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak kullanımların ekonomik kayba yol açmasının yanı sıra can ve mal güvenliği açısından ciddi riskler içerdiğini vurguladı ve denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

benzer vakalar ışığında:

Şanlıurfa’daki olay, bir önceki yıl Viranşehir ilçesinde kayda geçen benzer bir vakayı hatırlattı. O olayda da bir kadın eline tornavida alarak yüksek gerilim riski taşıyan panoya müdahale etmiş ve kaçak bağlantıyı kısa süre içinde iptal etmişti. Bu tür müdahalelerin hem kişiye hem de çevredekilere ciddi tehlike oluşturduğu kaydedildi.

DİCLE ELEKTRİK'İN ŞANLIURFA'DA KAÇAK ELEKTRİKLE MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTTÜĞÜ SAHA DENETİMLERİNDE, EYYÜBİYE İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL BANARLI MAHALLESİ'NDE EVDE BULUNAN BİR KADININ, YAKALANMAMAK AMACIYLA HİÇBİR GÜVENLİK TEDBİRİ ALMADAN ELEKTRİK SAYACINA MÜDAHALE ETTİĞİ GÖRÜLDÜ.