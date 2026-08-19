Turkcell'den Avrupa arenasında altı uluslararası Ar-Ge projesi

Turkcell uluslararası Ar-Ge ekosisteminde daha görünür hale geldi

Turkcell, Avrupa'nın prestijli araştırma programları kapsamında desteklenen altı uluslararası Ar-Ge projesinde yer alarak şirketin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini öne çıkardı. Şirket, projelerde koordinatörlük, teknik liderlik ve kullanım senaryosu sahipliği gibi kritik roller üstlenecek ve geliştirdiği çözümleri uluslararası standartlara taşımaya çalışacak.

6G ve yapay zekâ odaklı projeler:

6G vizyonuna katkı sağlayacak projeler arasında yer alan MAGIC-6G, Horizon Europe programı kapsamında yapay zekâ ile şebeke ve servis yönetimini daha akıllı, otonom ve sürdürülebilir hâle getirmeyi hedefliyor. Projede Türkiye, Almanya, İsveç, Yunanistan, İngiltere, İspanya ve Finlandiya dahil toplam 9 paydaş bulunuyor. Turkcell, bu projede telekom operatörlerine özel uyarlanmış büyük dil modeli (LLM) tabanlı bir servis geliştirerek otonom ve dinamik yönetim yaklaşımlarına katkı sağlayacak.

EUREKA çatısı altındaki CELTIC-Next kümesi tarafından onaylanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 3D-NET projesi ise 6G için "her yerde bağlantı" hedefine odaklanıyor. Projede karasal ve karasal olmayan ağların entegre çalışması, kapsamanın sınırlı olduğu bölgelerde bağlantı sağlanması ve kriz anlarında haberleşme sürekliliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor; Turkcell üç boyutlu ağ yapılarının geliştirilmesine katkıda bulunacak.

FUTURE-6G ise MSCA Industrial Doctoral Networks kapsamında Türkiye'den kabul edilen ilk proje olma özelliğini taşıyor. Proje, yapay zekâ odaklı yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi ve bunları hayata geçirecek uzman araştırmacıların yetiştirilmesine odaklanıyor. Turkcell, otonom şebeke yönetimi, yapay zekâ destekli karar mekanizmaları ve güvenilir yapay zekâ sistemleri alanlarında sorumluluk alacak.

Kritik altyapı dayanıklılığı ve sürdürülebilirlik projeleri:

SAFARI (Horizon Europe) projesi telekomünikasyon, enerji ve ulaşım gibi kritik altyapıların kriz anlarında birlikte ve kesintisiz çalışabilmesini sağlayacak dayanıklı çözümler geliştiriyor. Bu kapsamda yapay zekâ destekli karar mekanizmaları ve farklı sistemlerdeki verilerin birlikte kullanılmasını sağlayacak yapılar ön plana çıkıyor. Turkcell özellikle 112 acil çağrı hizmetlerinin sürekliliğini destekleyen, ağ kesintilerine dayanıklı ve otonom iletişim çözümlerinin geliştirilmesine liderlik edecek.

UNIFIER projesinde Turkcell uluslararası koordinatör olarak görev alacak. Proje, hibrit iletişim altyapıları sayesinde altyapının zarar gördüğü olağanüstü durumlarda dahi iletişimin sürmesini sağlamayı amaçlıyor; farklı kurum ve ülkelerden ekiplerin dil ve teknoloji engelleri olmadan birlikte çalışabildiği entegre bir altyapı tasarlanacak ve gerçek saha koşullarında test edilecek.

Sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi odaklı RESURRECTION projesi ise yapay zekâ, robotik ve dijital teknolojilerle ürünlerin durum analizini, otomatik söküm ve yeniden kullanım süreçlerini geliştirecek. Turkcell, projede modemlerin yeniden üretim ve kullanım süreçlerini iyileştirmeye yönelik çözümler geliştirecek; cihazların durum analizini yapay zekâ ile gerçekleştirip robotik sistemlerle söküm, onarım ve yeniden kullanıma hazırlık süreçlerini otomatikleştirme hedefi bulunuyor.

Uluslararası iş birliği ve sektöre etkisi

Bu projeler aracılığıyla Turkcell, yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesinden saha doğrulamasına ve uluslararası standartlara taşınmasına kadar farklı aşamalarda aktif rol alacak. Şirketin bu alandaki sorumlulukları, hem teknoloji transferi hem de Türkiye'nin araştırma kapasitesinin güçlenmesi açısından önem taşıyor.

Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: Şirket olarak önceliğimiz, bir yandan müşterilerimize en iyi hizmeti sunarken, diğer yandan da teknoloji ekosistemini desteklemek. 6G’den yapay zekâya, kritik altyapıların dayanıklılığından sürdürülebilir teknolojilere uzanan bu projeler, Turkcell’in Ar-Ge yaklaşımının çeşitliliğini ortaya koyuyor. Avrupa’nın önde gelen araştırma programlarında yürütülen 6 uluslararası projede koordinatörlük ve teknik liderlik gibi kritik rollerle de yer almamız, uluslararası Ar-Ge gücümüze duyulan güvenin önemli bir göstergesi.

Turkcell, bu programlarla geliştirdiği teknolojileri uluslararası standartlara taşıyarak ülkenin teknoloji ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyor ve ortaklıkların saha testleriyle somut çıktılara dönüştürülmesini amaçlıyor.

TURKCELL ŞEBEKE TEKNOLOJİLERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI PROF. DR. VEHBİ ÇAĞRI GÜNGÖR