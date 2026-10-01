artık yemekler çöpe değil doğadaki hayvanlara ulaşıyor

Hakkari'de yemek israfına karşı örnek uygulama

Hakkari Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde başlatılan uygulama, personel yemeklerinden arta kalan ve hayvanların tüketimine uygun olan yiyeceklerin çöpe gitmesini önlüyor. İl Müdürü Cengiz Adıgüzel talimatıyla yürütülen çalışmada, yemekhanede kalan artıklar ayrı toplanıyor ve belirli aralıklarla doğaya bırakılıyor.

Uygulamanın işleyişi ve amaçları:

Kurum yemekhanesinde hazırlanan yemeklerden artan parçalar, hayvanların tüketimine uygun olup olmadığına göre ayrılıyor. Biriktirilen yiyecekler kurum personeli tarafından doğaya taşınıyor ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların beslenmesine katkı sağlanıyor. Bu yöntemle hem yemek israfı azaltılıyor hem de kentin çevresindeki doğal yaşam destekleniyor.

Toplumsal ve çevresel etkiler:

Özellikle soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için önemli bir destek kaynağı oluşturan uygulama, kurum çalışanlarının aktif katılımıyla sürdürülüyor. Çalışma, günlük hayatta israf etme, paylaş anlayışının somut bir örneği olarak dikkat çekiyor ve benzer girişimler için model teşkil edebilecek nitelikte görülüyor.

İl müdürlüğündeki bu uygulamanın, çöpe gidecek yemeklerin değerlendirilmesi ve doğadaki canlılara yardım edilmesi açısından süreklilik kazanması hedefleniyor. Kurum yetkilileri, uygulamanın sorumluluk bilinciyle devam edeceğini belirtiyor.

HAKKARİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDE PERSONEL YEMEKLERİNDEN ARTA KALAN VE HAYVANLARIN TÜKETİMİNE UYGUN YİYECEKLER ÇÖPE ATILMAK YERİNE DOĞADAKİ HAYVANLARA ULAŞTIRILIYOR.