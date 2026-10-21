Sanayi, lojistik ve serbest bölge odaklı yeni yatırım vizyonu

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) başkan adayı Mustafa Eken, kentin üretim, yatırım, lojistik ve dış ticaret kapasitesini artırmaya yönelik üç ana projeyi kamuoyuna sundu. Eken, Sanayi Şehri Sivas, Demirağ Lojistik Köy ve Demirağ Serbest Bölge girişimlerinin, kent ekonomisini canlandırmak ve istihdamı genişletmek için temel adımlar olacağını belirtti.

teşviklerin ilçelere yayılması:

Eken, Demirağ OSB’de sağlanan teşviklerin yalnızca merkezde kalmaması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede Gemerek ve Şarkışla gibi ilçelere de benzer avantajların taşınması için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Eken, "Sivas’ın sanayileşmesini yalnızca merkezle veya Demirağ OSB ile sınırlandıramayız. Gemerek’imizin de Şarkışla’mızın da üretim ve yatırım konusunda önemli bir potansiyeli var" sözleriyle bölgesel dağılımın önemine dikkat çekti.

lojistik altyapı ve serbest bölge hedefi:

Projelerden biri olan Demirağ Lojistik Köy için Eken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas milletvekilleri ve ilgili bakanlıklar ile yakın temas kurulacağını bildirdi. Demirağ OSB’nin üretim, istihdam, ihracat ve lojistik alanlarında önemli potansiyel taşıdığına dikkat çeken Eken, lojistik altyapının güçlendirilmesiyle Sivas’ın yatırımcılar açısından daha cazip hale geleceğini kaydetti. Ayrıca Demirağ Serbest Bölge kuruluşu için de resmi başvuruların ve takip süreçlerinin yürütüleceğini ifade etti.

yatırımcı çekme ve tanıtım stratejileri:

Eken, kente yeni yatırımlar çekmek için fuar ve lobi çalışmalarına öncelik vereceklerini söyledi. Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarında yatırımcılarla bir araya gelerek Sivas’ın sanayi altyapısını, teşviklerini ve bölgesel avantajlarını tanıtacaklarını belirtti. "Sivas’ın kapısını yatırımcıya açmak yetmez, yatırımcıyı Sivas’a getirecek zemini de hazırlamak zorundayız" diye konuşan Eken, güçlü bir tanıtım ağı ve sürekli takip mekanizmalarıyla projelerin uygulanacağı taahhüdünde bulundu.

Genel hedef olarak Eken, üretim, lojistik ve dış ticaretin birlikte ele alındığı; üreten, ihracat yapan, yatırım alan ve istihdam oluşturan bir Sivas vizyonu çizdi. Projelerin yalnızca duyurulmayacağını, her aşamanın izleneceğini ve ilgili kurumlarla koordineli biçimde ilerletileceğini vurguladı.

MUSTAFA EKEN, KENTİN ÜRETİM, YATIRIM, LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET KAPASİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA "SANAYİ ŞEHRİ SİVAS", "DEMİRAĞ LOJİSTİK KÖY" VE "DEMİRAĞ SERBEST BÖLGE" PROJELERİNİ AÇIKLADI