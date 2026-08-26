Sancaktepe'de demirci atölyesini saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Sancaktepe'de demirci dükkanında yangın

Yunus Emre Mahallesi, Yenidoğan Abitler Parkı yanında bulunan bir demirci dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm iş yerini saran alevler ve yoğun duman, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve yetkililere ihbar yapıldı.

olaya ilk müdahale ve ekiplerin çalışması:

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun çaba ve koordineli çalışma ile alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesinin ardından olası sıçrama ve yeniden alevlenmeyi önlemek için uzun süreli soğutma çalışması yaptı.

hasar tespit ve soruşturma:

Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı ve itfaiyenin hızlı müdahalesi, yangının daha büyük bir felakete dönüşmesini engelledi.

Yetkililer, soruşturmanın ardından yangının kaynağıyla ilgili bulguları paylaşacaklarını bildirdi. Olay, bölgedeki iş yerlerinin yangın güvenliği uygulamalarının önemini yeniden gündeme getirdi.

SANCAKTEPE'DE DEMİRCİ DÜKKANI ALEV ALEV YANDI