Hendek'te tuz ruhu sızıntısı: şoför aracı boş alana çekti, iki kişi gazdan etkilendi

Hendek'te tuz ruhu sızıntısı kaygı yarattı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Kocaeli'den Zonguldak istikametine giden ve C.Ç. idaresindeki 41 AET 051 plakalı kamyonda taşıdığı tuz ruhuna ait varillerden henüz belirlenemeyen bir nedenle sızıntı meydana geldi. Olay, D-100 kara yolu yakınlarında, sürücünün Hendek Küçük Sanayi Sitesi girişindeki yan yola aracı çekmesiyle kontrol altına alınmaya çalışıldı.

sürücünün yönlendirmesi ve ilk müdahale:

Durumu fark eden çevredekilerin uyarısı üzerine sürücü aracı emniyet amacıyla boş bir alana çekti. Olayı fark edenlerin ifadelerine göre, kamyon köprübaşı civarındaki ışıklarda uygun bir yere çekildi ve daha sonra Hendek Küçük Sanayi Sitesi yönüne yönlendirildi. Sızıntının etrafa yayılmasını engellemek amacıyla araç, insanların yoğun olmadğı bir kanala yakın boş bir alana çekildi.

Olay sırasında bölgede bulunan ve sürücüyü güvenli bölgeye kadar yol gösteren Serkan Akdeniz, başından geçenleri şu sözlerle anlattı: 'Yolda seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün asitten etkilendiğini gördüm. Kamyonu gördüm, dörtlüsünü yakmıştı. Orada durma halkın içinde, halka yayılmasın, beni takip et dedim. Hendek Küçük Sanayi Sitesi'ne getirdik, halktan uzaklaştırmak için boş bir alana çektirdik.' Serkan, olay sırasında etkilenen bir kişiyi alıp hastaneye götürdüğünü de belirtti.

etkilenenlerin durumu ve ifadeleri:

Olayda gazı soluyarak solunum yolu problemi yaşayan Serkan Akdeniz ile gazı soluyup olay yerinde bayılan ve daha sonra tedavi altına alınan Bedirhan G. hastanede muayene edildi. Bedirhan yaşadıklarını, 'Yolda asidi patlamış kamyon vardı. Amcam Serkan önünden gidiyordu. Asit patlayınca bende orada ortada kalmış gibi oldum. Asidi kokladıktan sonra kendimden geçtim. Amcam hemen hastaneye yetiştirdi' sözleriyle anlattı.

Yetkililer ve olay yerindeki vatandaşlar, sızıntının kesin nedeni ve yaygınlığı ile ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti. Olayda çevre güvenliği için alınan tedbirler ve etkilenen kişilerin sağlık durumu takip edilmeye devam ediyor.

SIZDIRAN KAMYONU GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞIDIKTAN SONRA GAZDAN ETKİLENEN GENCİ HASTANEYE YETİŞTİREN SERKAN AKDENİZ