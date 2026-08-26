Görüntüler Güllü'nün öldüğü gecedeki panik ve soruşturma sürecini gösterdi

Görüntüler olay gecesindeki panik ve müdahaleyi gösteriyor

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un hayatını kaybettiği geceye ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri, olaydan sonraki dakikalarda yaşanan karmaşayı ve polis müdahalesini gözler önüne serdi. Kamera kayıtları, olay anı olarak tespit edilen zaman dilimi ile ekiplerin binaya gelişi arasındaki süreye dair önemli ayrıntılar barındırıyor.

Görüntülerde beliren zaman çizelgesi:

İddianamede Güllü'nün düşme saati 01.26.32 olarak belirtildi. Binanın güvenlik kamerasında görünen zaman ise 01.43 gösteriyor; bu da kamera kayıtlarında polis ekiplerinin binaya gelişinin, düşmeden yaklaşık 17 dakika sonra gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Görüntülerde polis ekiplerinin binaya giriş yaptığı, binanın girişinde vatandaşlarla birlikte hareketlilik yaşandığı ve bazı kişilerin panik hâlinde olduğu görülüyor.

Kayıtlarda ayrıca sanıklar Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun olay sonrası binada bulunduğu ve Tuğyan'ın panik içinde çevresine "Annem iyi değil mi?" ve "Neden öyle söylüyor?" şeklinde sözler sarf ettiği anlar yer alıyor. Polis ekipleri, Gülter'i sakinleştirmeye çalışırken çevredeki diğer kişilerin de yaşananlara müdahil olduğu dikkat çekiyor.

İddianamedeki deliller ve suçlama:

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianame'de olay anına ilişkin kamera görüntüleri ile olay sonrasına ait kayıtlar, ses kayıtları ve diğer dijital deliller birlikte değerlendirildi. İddianamede ayrıca Tuğyan ile Sultan'ın 01.26.37'de kapıya doğru koşmaya başladığı, olay öncesinde üç ayrı çarpma sesi tespit edildiği, ilk sese "Ahh" sesinin eşlik ettiği ve şüphelilerin Güllü'ye yaklaşık 1 metre mesafede bulunduğu kaydedildi.

Savcılık, kamera görüntüleri, ses kayıtları, bilirkişi raporları, tanık ifadeleri ve dijital delilleri bütüncül şekilde değerlendirerek Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Görüntüler, soruşturmanın merkezindeki zamanlama ve olay sıralamasına dair somut veriler sunarken, kayıtlardaki hareketlilik ve ifadeler duruşma sürecinde tartışılacak önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

YALOVA'NIN ÇINARCIK İLÇESİNDE SANATÇI GÜLLÜ'NÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYIN ARDINDAN BİNANIN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER, OLAYDAN SONRAKİ DAKİKALARDA YAŞANAN PANİĞİ ORTAYA KOYDU.