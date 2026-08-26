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Kayseri'de tartışma tüfekli saldırıya dönüşüp 2 kişi yaralandı

Melikgazi'de çıkan tartışma tüfekli saldırıya dönüştü; E.K. ve A.D. yaralandı, şüpheli E.U. kaçtı, polis soruşturmayı sürdürüyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 01:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de tartışma tüfekli saldırıya dönüşüp 2 kişi yaralandı

Kayseri'de tartışma tüfekli saldırıya dönüşüp iki kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Hikmet Sokak üzerinde çıkan tartışma silahla sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve E.U. elindeki tüfekle E.K. ile A.D.'yi yaraladı.

olayın seyri:

Tartışmanın ardından bölgeye yapılan ihbarla çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

soruşturma ve müdahale:

Olay sonrası kaçan şüpheli E.U.'nun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma sürüyor; emniyet, çevredeki güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda delil topluyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ TÜFEKLE VURULARAK, YARALANDI. EKİPLER OLAY...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ TÜFEKLE VURULARAK, YARALANDI. EKİPLER OLAY SONRASI KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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