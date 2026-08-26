Ataşehir'de tekrarlanan saldırı: gecekonduya motosikletli saldırgan ateş açtı

Ataşehir'de gecekonduya silahlı saldırı

Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi 5. Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduya, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli ve kasklı bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Olay, sokakta çocuklar ve vatandaşların bulunduğu sırada gerçekleşti ve çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olayın gelişimi:

Görgü tanıkları, saldırganın ateş ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığını bildirdi. Edinilen bilgilere göre aynı gecekondu son bir hafta içinde birkaç kez saldırıya uğradı; bu durum mahallede tedirginliği artırdı. Saldırı haberinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Soruşturma ve inceleme çalışmaları:

Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, çevrede geniş çaplı delil toplama ve görüntü incelemesi çalışmalarına başladı. Güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı ve bölgedeki güvenlik önlemlerini artırtı.

Yetkililer, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı ancak mahalle sakinleri uzun süre tedirginlik yaşadı. Soruşturma sürerken, emniyet birimleri benzer olayların tekrarını önlemek üzere vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

ATAŞEHİR'DE GECEKONDUYA SİLAHLI SALDIRI