Dolar 48,0467 -0,15%
Euro 56,2196 +0,04%
Bist 14.575,51 -0,24%
Altın Gram 7.190,44 +0,03%
EUR/USD 1,1656 -0,01%
Brent Petrol 88,56 +1,86%
--°

Sandıklı'da balata alevleri patates yüklü kamyonu ve bitki örtüsünü yaktı

Sandıklı'da patates yüklü kamyonun balatalarının aşırı ısınması sonucu çıkan yangın, aracı tamamen kullanılmaz hale getirip çevredeki otları yaktı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 00:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sandıklı'da balata alevleri patates yüklü kamyonu ve bitki örtüsünü yaktı

Sandıklı'da balata alevleri aracın tamamen yanmasına neden oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında seyir halindeyken balatalarının aşırı ısınmasıyla alev alan patates yüklü kamyon, kısa sürede tamamiyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Çakmaktepe mevkiindeki dik yokuşu çıkarken meydana geldi.

yangının çıkışı ve araçtaki durum:

Sürücünün Şuhut'tan Sandıklı istikametine giderken kullandığı 06 PYP 95 plakalı kamyonun balatalarının aşırı ısınması yangına neden oldu. Sürücü dumanları fark ederek aracı yol kenarına park etti, ancak alevler kısa sürede aracı sardı ve kamyon kullanılamaz hale geldi.

müdahale çalışmaları ve çevresel tehlike:

Alevlerin çevredeki yol kenarındaki kuru otlara sıçramasıyla yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alma ve alevlerin çevredeki alanlara daha fazla sıçramasını önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma ve soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin balatalardaki ısınma olduğuna dair tespitler yetkililerce paylaşıldı.

AFYONKARAHİSAR’DA PATATES YÜKLÜ KAMYONUN BALATALARININ AŞIRI ISINMASI SONUCU ÇIKAN YANGINDA ARAÇ...

AFYONKARAHİSAR’DA PATATES YÜKLÜ KAMYONUN BALATALARININ AŞIRI ISINMASI SONUCU ÇIKAN YANGINDA ARAÇ TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, ALEVLER AYRICA KAMYONUN ÇEVRESİNDEKİ KURU OTLARI DA TUTUŞTURARAK BİR BAŞKA YANGIN ÇIKARDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya'da otel odasında hayatını kaybeden İsveç uyruklu turistin ölümü inceleni...
images

Bodrum'da narkotik operasyonu: dört kişi cezaevine gönderildi
images

Yedieylül Mahallesi'nde durak altına bırakılan çanta fünye ile imha edildi
images

Mide ve bağırsakta 1 kilo eroinle yakalanan dört şüpheli cezaevine gönderildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cimin üzümünde hasat heyecanı başladı, bağlar emeğin karşılığını veriyor

Antalya'da otel odasında hayatını kaybeden İsveç uyruklu turistin ölümü inceleniyor

Bodrum'da narkotik operasyonu: dört kişi cezaevine gönderildi

Albay Aslan’dan emniyete nezaket ziyareti

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı