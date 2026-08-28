Sandıklı'da balata alevleri patates yüklü kamyonu ve bitki örtüsünü yaktı

Sandıklı'da balata alevleri aracın tamamen yanmasına neden oldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında seyir halindeyken balatalarının aşırı ısınmasıyla alev alan patates yüklü kamyon, kısa sürede tamamiyle yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Çakmaktepe mevkiindeki dik yokuşu çıkarken meydana geldi.

yangının çıkışı ve araçtaki durum:

Sürücünün Şuhut'tan Sandıklı istikametine giderken kullandığı 06 PYP 95 plakalı kamyonun balatalarının aşırı ısınması yangına neden oldu. Sürücü dumanları fark ederek aracı yol kenarına park etti, ancak alevler kısa sürede aracı sardı ve kamyon kullanılamaz hale geldi.

müdahale çalışmaları ve çevresel tehlike:

Alevlerin çevredeki yol kenarındaki kuru otlara sıçramasıyla yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alma ve alevlerin çevredeki alanlara daha fazla sıçramasını önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma ve soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin balatalardaki ısınma olduğuna dair tespitler yetkililerce paylaşıldı.

AFYONKARAHİSAR’DA PATATES YÜKLÜ KAMYONUN BALATALARININ AŞIRI ISINMASI SONUCU ÇIKAN YANGINDA ARAÇ TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELİRKEN, ALEVLER AYRICA KAMYONUN ÇEVRESİNDEKİ KURU OTLARI DA TUTUŞTURARAK BİR BAŞKA YANGIN ÇIKARDI.