Şanlıurfa kırsalında işçi servisi dükkana girdi: 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi kırsalındaki Gölpınar Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında bir işçi servisi kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dükkana daldı. Kazada toplam 10 kişi yaralandı.

kaza yerinde ilk bulgular:

Sürücüsü öğrenilemeyen 63 S 0794 plakalı servis aracının kontrolünü yitirmesi sonucu meydana gelen olayda, araç doğrudan dükkana girdi. Olay anına ilişkin görgü tanıklarının ifadeleri ve ilk tespitler kaza mahallinde toplandı.

yaralılara müdahale ve nakil:

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 7 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa kent merkezindeki hastanelere sevk edilirken, 3 kişi özel araçlarla hastaneye götürüldü. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

soruşturma devam ediyor:

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Olayın nedeni ve olası hataların tespiti için ilgili birimler inceleme yapıyor.

ŞANLIURFA'DA İŞÇİ SERVİSİ KONTROLDEN ÇIKARAK DÜKKANA DALDI. KAZADA 10 KİŞİ YARALANDI.