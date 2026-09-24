Şanlıurfa kırsalında işçi servisi dükkana girdi: 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi kırsalındaki Gölpınar Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında bir işçi servisi kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dükkana daldı. Kazada toplam 10 kişi yaralandı.
kaza yerinde ilk bulgular:
Sürücüsü öğrenilemeyen 63 S 0794 plakalı servis aracının kontrolünü yitirmesi sonucu meydana gelen olayda, araç doğrudan dükkana girdi. Olay anına ilişkin görgü tanıklarının ifadeleri ve ilk tespitler kaza mahallinde toplandı.
yaralılara müdahale ve nakil:
Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 7 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa kent merkezindeki hastanelere sevk edilirken, 3 kişi özel araçlarla hastaneye götürüldü. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
soruşturma devam ediyor:
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Olayın nedeni ve olası hataların tespiti için ilgili birimler inceleme yapıyor.
ŞANLIURFA'DA İŞÇİ SERVİSİ KONTROLDEN ÇIKARAK DÜKKANA DALDI. KAZADA 10 KİŞİ YARALANDI.
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