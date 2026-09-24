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Şanlıurfa kırsalında işçi servisi dükkana girdi: 10 yaralı

Karaköprü'nün Gölpınar Mahallesi'nde kontrolden çıkan 63 S 0794 plakalı işçi servisi bir dükkana girdi; 10 kişi yaralandı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:38

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa kırsalında işçi servisi dükkana girdi: 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi kırsalındaki Gölpınar Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında bir işçi servisi kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dükkana daldı. Kazada toplam 10 kişi yaralandı.

kaza yerinde ilk bulgular:

Sürücüsü öğrenilemeyen 63 S 0794 plakalı servis aracının kontrolünü yitirmesi sonucu meydana gelen olayda, araç doğrudan dükkana girdi. Olay anına ilişkin görgü tanıklarının ifadeleri ve ilk tespitler kaza mahallinde toplandı.

yaralılara müdahale ve nakil:

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 7 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa kent merkezindeki hastanelere sevk edilirken, 3 kişi özel araçlarla hastaneye götürüldü. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

soruşturma devam ediyor:

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Olayın nedeni ve olası hataların tespiti için ilgili birimler inceleme yapıyor.

ŞANLIURFA&#039;DA İŞÇİ SERVİSİ KONTROLDEN ÇIKARAK DÜKKANA DALDI. KAZADA 10 KİŞİ YARALANDI.

ŞANLIURFA'DA İŞÇİ SERVİSİ KONTROLDEN ÇIKARAK DÜKKANA DALDI. KAZADA 10 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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