Buldan'dan Cumhurbaşkanlığı'na çağrı: üzüm üreticilerinin belirsizliği giderilsin

Buldan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Al, ilçede üzüm üretimi yapan çiftçilerin sorunlarını içeren resmi bir yazıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Yazı, 4 Ağustos 2026 tarihli olup bölgedeki üretim ve fiyat baskılarına acil çözüm talep ediyor.

bölgedeki üretim ve maliyet tablosu:

Başvuruda, Buldan bölgesinde yaklaşık 48 bin dekar alanda sultani çekirdeksiz üzüm yetiştirildiği vurgulandı. Oda, üreticilerin artan girdi maliyetleri ve yükselen işçilik ücretleri karşısında zorlandığını, buna rağmen üretime devam edildiğini belirtti. Yazıda gelecek yıl üretimin sürdürülebilirliği için gerekli bilgilerin yetkililere aktarıldığı ifade edildi.

tüccar ve birlik uygulamalarına yönelik eleştiriler:

Oda yönetimi, bölgeye gelen tüccarların çeşitli yöntemlerle üzüm piyasasını olumsuz etkilediğini iddia etti. Yazıda, normalde üreticinin yanında olması beklenen Tariş Üzüm Birliği'nin de sürece dahil olduğu belirtilirken, borsada gündeme gelen 80 TL seviyesi üzerinden erken fiyat sinyali verilmesinin üreticiler üzerinde baskı oluşturduğu öne sürüldü.

Bu tür piyasa hareketlerinin, ürünün olgunlaşma döneminde üreticinin elini zayıflattığı, fiyat beklentilerini bozduğu ve satış kararlarını etkilediği kaydedildi.

resmi temaslar ve talepler:

Buldan Ziraat Odası, son dönemde Merkez Bankası ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmelerde yaş ve kuru üzüm maliyetleri ile üreticilerin durumuna ilişkin veriler paylaşıldı.

Yazının en önemli talebi, TMO'nun üzüm alımı yapacağının kamuoyuna açıklanması ve alım fiyatının geçen yılki rakamın üzerine enflasyon farkı eklenerek belirlenmesi oldu. Oda, bu açıklamanın piyasadaki belirsizliği gidereceğini ve hem üreticiyi hem de sektörü rahatlatacağını bildirdi.

Buldan Ziraat Odası, yapılan başvurunun ardından yetkililerden hızlı bir değerlendirme ve piyasa düzenleyici adımlar beklediklerini, aksi halde üretimde sürdürülebilirliğin tehlikeye girebileceğini vurguladı.

BULDAN ZİRAAT ODASI BAŞKANI MUAMMER AL, BULDANDA ÜZÜM ÜRETİMİ YAPAN ÜRETİCİLERİN YAŞADIĞI SORUNLARI CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AKTARDI.