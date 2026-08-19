İhracat 400 milyar doları aştı: tekstilde ivme, hizmette yükseliş

bakan bolatın açıklaması:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 10’uncu IFCO Hazır Giyim Fuarı açılışında yaptığı konuşmada, temmuz ayı verileriyle birlikte Türkiye’nin toplam mal ve hizmet ihracatının 401 milyar dolar seviyesini aştığını duyurdu. Bolat, bu rakamın ülke milli gelirinin yaklaşık dörtte birine denk geldiğine dikkat çekti.

Konuşmasında İstanbul’u fuarların başkenti ve moda merkezi olarak niteleyen Bolat, kentin Avrupa için bir fuar merkezi haline geldiğini vurguladı: "İstanbul fuarların başkenti ve moda merkezi haline geldi. İhracatımız şu anda 400 milyar doları aştı. Temmuz itibarıyla toplam mal ve hizmet ihracatı 401 milyar dolar oldu. Bu milli gelirimizin 4’te 1’i demek."

hazır giyim ve pazar görünümü:

Bakan Bolat, tekstil ve hazır giyim sektöründe yukarı yönlü bir toparlanma başladığını belirtti. Konfeksiyonun ilk 7 ayda geçen seneki rakama paralel seyrettiğini, yılın ikinci yarısında bunun da artıya geçeceğine inandıklarını söyledi. Sektör sıralamalarına dair verdiği bilgilerde, Türkiye’nin tekstil giyimde önce "dünya 3’üncüsü" olarak ifade edilmesinin ardından, "Türkiye dünyada tekstil giyimde 7’nci tedarikçi, Avrupa ülkeleri arasında da 3’üncü tedarikçi konumunda" olduğunu aktardı.

Geçen yıl sektörün tekstil-giyim ve ev tekstili ihracatının 31 milyar dolar civarında olduğunu anımsatan Bolat, bu yılın ilk 7 ayında 17,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Hazır giyim alanında Irak, Ürdün, Bulgaristan ve Rusya pazarlarda yüzde 20’lerin üzerinde artışlar gözlendiğine dikkat çekti. Bakan, Avrupa Birliği’nin Türkiye için en büyük pazar olduğunu; Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve ABD’nin ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Bolat, Avrupa’daki ekonomik seyrin Türkiye ihracatına doğrudan etkisi olduğuna da vurgu yaparak, Bakanlık araştırmasına göre Avrupa Birliği’nin ekonomik büyüme oranı 1 puan arttığında Türkiye’nin ihracatında yaklaşık yüzde 2,5 artış meydana geldiğini aktardı.

hizmet ihracatı ve ekonomi tablosu:

Bakan sözlerine, enflasyonla yürütülen mücadele ve sonrasındaki ihracat seyrine ilişkin değerlendirmelerle devam etti. Daha önce devralınan dönemde ihracatın 254 milyar dolar civarında olduğunu, mevcut dönemde ise mal ihracatında 25-26 milyar dolar düzeyinde artış beklendiğini söyledi. Bolat, hizmet ihracatında ise geçmişte 89 milyar dolar olan seviyenin bu yıl 128 milyar dolara yükseldiğini, böylece hizmet grubunda yaklaşık 39-40 milyar dolar artış görüldüğünü kaydetti.

Açılışta ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül konuştu. Gül, Cumhurbaşkanı liderliğinde Türkiye’nin üretim ve ticaret için güvenli bir liman olduğuna işaret ederek, üretim ve tüketim zincirinin kesintisiz sürdürülmesinin önemine değindi.

Fuar açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi, Bolat’a hediye takdim edildi; açılışın ardından bakan katılımcı firmaların stantlarını gezdi ve sektör temsilcileriyle görüşmeler yaptı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, 10'UNCU IFCO HAZIR GİYİM FUARI'NA KATILDI. BOLAT, AÇILIŞTA YAPTIĞI KONUŞMADA TOPLAM MAL VE HİZMET İHRACATININ TEMMUZ AYI İTİBARİYLE 400 MİLYAR DOLARI AŞTIĞINI AÇIKLADI.