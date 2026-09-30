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Şans eseri yaralanma yok: refüjü aşan otomobil hurdaya döndü

Eskişehir Odunpazarı'nda sağanak sonrası kayganlaşan yolda 06 BUL 850 plakalı otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçti; araç hurdaya döndü, yaralanan yok.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şans eseri yaralanma yok: refüjü aşan otomobil hurdaya döndü

Şans eseri yaralanma yok: refüjü aşan otomobil hurdaya döndü

Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmaması çevredekiler için rahatlatıcı oldu, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, dün gece Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BUL 850 plakalı otomobilin sürücüsü E.Y., sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüjü aşıp karşı şeride geçti ve çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olayda yaralanan olmadığı tespit edilirken, kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerindeki delil taraması ile trafik yönlendirmesi yaptı.

Yetkililer, yağışlı havalarda hız ve takip mesafesi konusunda sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı; benzer kazaların önlenmesi için yol ve hava koşullarına göre hızın azaltılması gerektiği vurgulandı.

ESKİŞEHİR&#039;DE SAĞANAK NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN REFÜJÜ AŞARAK KARŞI...

ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN REFÜJÜ AŞARAK KARŞI ŞERİDE GEÇMESİ SONUCU YAŞANAN KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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