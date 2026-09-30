Çelikhan'da personel gerçek tatbikatla deprem ve yangına hazırlandı

Çelikhan'da AFAD tatbikatı personeli acil durumlara hazırladı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelinin muhtemel afetlere karşı hazırlık seviyesini yükseltmeyi hedefledi. Senaryo gereği uygulanan deprem alarmı sonrası personel, yönlendirmeler doğrultusunda güvenli alanlara intikal etti.

Tatbikat senaryosu ve tahliye uygulaması:

Tatbikat kapsamında oluşturulan deprem senaryosunda önce siren ve uyarılar çalındı, ardından görevli ekipler personeli belirlenen toplanma noktalarına yönlendirdi. Uygulamada doğru bekleme pozisyonları, acil çıkış yollarının kullanımı ve binadan kontrollü tahliye adımları uygulamalı olarak gösterildi. AFAD yetkilileri, panik yönetimi ve iletişimin önemine vurgu yaparak tahliye sırasında dikkat edilmesi gerekenleri aktardı.

Yangın eğitimi ve söndürme uygulamaları:

Tatbikatın devamında verilen yangın eğitiminde, yangın anında güvenli tahliye yöntemleri ile birlikte yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı anlatıldı. Personel, yangın söndürme cihazlarını uygulamalı olarak kullanarak söndürme tekniklerini denedi ve olası senaryolarda kimin hangi görevi üstleneceği konusunda bilgilendirildi.

AFAD ekiplerinin verdiği eğitimlerde, afet anında soğukkanlı kalmanın, doğru davranış biçimlerinin uygulanmasının ve güvenli tahliyelerin önemine sık sık dikkat çekildi. Gerçekçi koşullarda yapılan uygulamalar sayesinde personelin hem bireysel hem de koordineli müdahale kabiliyetinin geliştirilmesi amaçlandı.

Yetkililer, düzenli tatbikatların kurumların kriz yönetimi kapasitesini artırdığını belirterek benzer eğitimlerin devam edeceğini bildirdi. Uygulamalı eğitimler, olası deprem ve yangın vakalarına müdahalede hız ve etkinliği artırmayı hedefliyor.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DEPREM TATBİKATI VE YANGIN EĞİTİMİ GERÇEĞİNİ ARATMADI.