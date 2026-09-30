Güllü davası yarın: Çınarcık’ta ölen sanatçının dosyası yargıda

Güllü davasında ilk duruşma yarın

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde geçen yıl pencereden düşerek hayatını kaybeden ve kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan sanatçı Gül Tut ile ilgili dava yarın başlıyor. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ilk duruşmada tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez hakim karşısına çıkacak; iddianamede hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talep ediliyor.

iddianamenin kapsamı ve önemli deliller:

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 10 aylık soruşturma sonunda hazırlanan 21 sayfalık iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, 26 Eylül 2025 tarihinde saat 01.26 sıralarında Gül Tut’un Çınarcık’ta evinin penceresinden yaklaşık 18,17 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Savcılık dosyada kamera ve ses kayıtları, bilirkişi raporları, tanık anlatımları, WhatsApp yazışmaları, HTS kayıtları ve diğer dijital delilleri birlikte değerlendirdiğini belirtiyor. İddianamede ayrıca olay gecesine ilişkin ses ve görüntü kayıtlarının dosyada önemli bir yer tuttuğu, kamera kayıtlarında silinti veya manipülasyon tespit edilmediği ifade ediliyor.

adli tıp ve bilirkişi bulguları:

Adli Tıp Kurumu raporlarına göre Gül Tut’un kanında 3,53 promil alkol tespit edildi; rapor ilaç etken maddelerinin tedavi dozunda bulunduğunu ancak bunların ölüm nedeni olmadığını belirtiyor. Ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması, kafatası kırıkları, beyin kanaması, çok sayıda kemik kırığı ve iç organ yaralanmaları sonucu gerçekleştiği değerlendirildi.

Bilirkişi incelemeleri olay öncesi kayıtlarda üç ayrı darbe sesi olduğunu ve bu seslerin ilkinin hafif, ikincisinin sert zemine vurma, üçüncüsünün ise daha yumuşak zemine veya deriye yönelik darbe olabileceğini raporladı. Ayrıca bilirkişi, sanığın olay anında mağdura temas ve farkındalık mesafesinde bulunduğu yönünde değerlendirmeler kaydetti.

Oda zemininin kaygan olduğu iddialarına yönelik Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı incelemesinde zeminde kayganlığa işaret eden kimyasal kalıntılara rastlanmadığı iddianamede yer aldı.

duruşmada öne çıkması beklenen başlıklar:

İddianamede yer alan sona erdirici delillerden bazıları duruşmada ayrıntılı biçimde değerlendirilecek. Olay gecesine ait ses kayıtlarında mağdurun banyo sonrası odadakilerle konuştuğu, çalınan "Malkata" isimli Roman havası ve mağdurun ses kayıtlarındaki ifadeleri iddianamede aktarılıyor; savcılık, müziğin düşme anına kadar devam ettiğini, müziğin Tuğyan ve Sultan’ın aşağıya koşmasıyla kesildiğini not etti.

Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun ifadeleri dosyada önemli yer tutuyor. Ulu’nun soruşturmanın ilk aşamasında verdiği ifadeler ile sonraki anlatımları arasında farklılıklar olduğu, daha sonraki beyanında Tuğyan’ın mağdura arkadan yaklaşarak kalça ve bacak bölgesinden kavradığını gördüğünü söylediği kaydedildi. Sultan Nur Ulu hakkında ayrıca "yalan tanıklık" suçundan ayrı dava açıldı.

Tanık beyanları iddianamede geniş yer buluyor; bazı tanıklar Tuğyan’ın daha önce "Bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim" şeklinde tehdit içerikli sözler sarf ettiğini öne sürdü. Ayrıca dosyada sanığın annesiyle ilgili WhatsApp yazışmaları, bazı hedefe ilişkin ifadeleri ve Gül Tut’un ölümünden önce annesinin ölmesini isteğine dair notlar yer alıyor.

İddianamede ayrıca sanığın internet arama geçmişi deliller arasında bulunuyor; aramalar arasında uyuşturucuya ilişkin saç testi sorgulamaları ile 24 Kasım 2025 tarihli bir kutu oyunu incelemesi de yer alıyor.

mahkemenin izleyeceği yol:

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yarınki duruşmasında tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in savunmasının alınması, soruşturma aşamasında ifadeleri bulunan tanıkların dinlenmesi ve iddianamede yer alan delillerin tartışılması bekleniyor. Mahkeme, ses ve görüntü kayıtları, bilirkişi raporları ve tanık beyanlarını değerlendirerek yargılama sürecini sürdürecek.

Duruşma sürecinde iddianamede yer alan tüm delillerin ve tanık anlatımlarının mahkeme tarafından nasıl değerlendirileceği yargılama aşamasında netlik kazanacak.

GÜL TUT (ARŞİV)