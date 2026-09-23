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Sapanca'da belgesiz hayvan sevki: 11 küçükbaş için yasal işlem

Sapanca gişelerinde jandarma, veteriner sağlık raporu olmadan kamyonette taşınan 11 küçükbaş hayvanı durdurdu; sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sapanca'da belgesiz hayvan sevki: 11 küçükbaş için yasal işlem

kontrolde tespit edildi:

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Sapanca Otoyol Gişelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontrolde durdurulan kamyonette bulunan 11 küçükbaş hayvan'ın Veteriner Sağlık Raporu olmadan sevk edildiği tespit edildi.

yasal işlem ve dayanak:

Hayvanların belgesiz sevki nedeniyle sorumlular hakkında 5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’ çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin yürüttüğü tespit ve işlemler sonucu, mevzuat gereği sevk belgeleri olmayan nakillerin engellendiği bildirildi.

SAPANCA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DURDURULAN KAMYONETTE 11 KÜÇÜKBAŞ HAYVANIN VETERİNER SAĞLIK...

SAPANCA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DURDURULAN KAMYONETTE 11 KÜÇÜKBAŞ HAYVANIN VETERİNER SAĞLIK RAPORU OLMADAN SEVK EDİLDİĞİ TESPİTİ ÜZERİNE SORUMLULAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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