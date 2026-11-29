Sapça kavşağında trafik kazası

Zonguldak-Ankara karayolunda, Sapça köyü yol ayrımı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak, araçlardan biri şarampole savruldu.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kaza, Ankara’dan Zonguldak istikametine seyir halinde olan araçların bulunduğu bölümde kaydedildi. Olayda 52 DB 848 plakalı Opel ile 67 ACB 202 plakalı otomobil çarpıştı; çarpışma sonrası her iki araç yol dışına çıktı ve bir araç şarampole düştü.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada E.İ. (35), Y.D., E.İ. ve Ö.Ö. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara sahada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, tüm yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hasar gören otomobiller ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

ZONGULDAK-ANKARA KARAYOLUNDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİLLER ŞARAMPOLE SAVRULDU.