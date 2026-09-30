Sarıyer'de deniz dalgaları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını doğruladı

Kuvvetli rüzgar Sarıyer'de etkili oldu:

İstanbul için yapılan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından Sarıyer kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgar kısa sürede etkisini gösterdi. Rüzgarın şiddeti denizde dalga oluşumuna yol açtı ve bölge kıyılarında dalgalar gözlemlendi.

Meteorolojinin uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 40-70 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 80 kilometre hızında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirmişti. Bu uyarı doğrultusunda Sarıyer'de rüzgarın etkisini sürdürdüğü izlendi.

Olası riskler ve tedbir çağrısı:

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtınanın neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Yetkililer, deniz ve kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde esen rüzgara karşı vatandaşların uyarılara uymasını önerdi.

Sarıyer’de kuvvetli rüzgar etkili oluyor