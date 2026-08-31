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Saunada çıkan yangında yaşamını yitiren üç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Batman'da bir spor salonunun saunasındaki yangında hayatını kaybeden üç kadın, otopsi sonrası yakınlarına teslim edilip gözyaşları arasında defnedildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:13

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Saunada çıkan yangında yaşamını yitiren üç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Saunada çıkan yangında yaşamını yitiren üç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Batman'ın Gültepe Mahallesi'ndeki özel bir spor salonunun sauna bölümünde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler, kentteki cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi. Olayda yaşamını yitirenlerin isimleri Emine Yağri (42), Şaziment Sarıoğlu (44) ve avukat Gülsüm Öztekin Tunç (27) olarak kaydedildi.

Üç kadının cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ailelerin ve yakınların büyük acı içinde karşıladığı cenazeler için kentte bir dizi tören düzenlendi.

cenaze törenleri ve defin:

Kılınan cenaze namazlarının ardından yaslı topluluk, gözyaşları arasında defin işlemlerine katıldı. Cenazeler, Batman Asri Mezarlığı ile Akça ve Tılmerç mezarlıklarında toprağa verildi. Törenlere hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı; törenlerde duygusal anlar yaşandı.

Yerel yetkililerin ve vatandaşların bir arada olduğu törenlerde, ailelerin taziyeleri kabul etmesi ve toplumun dayanışma mesajları ön plana çıktı.

yaralılar ve soruşturma:

Yangında dumandan etkilenen yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Sağlık ekipleri, yaralıların durumunu yakından izliyor ve gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor.

Olayın çıkış nedenine ilişkin olarak Cumhuriyet savcılığınca başlatılan inceleme ve soruşturma devam ediyor. Yetkililer, yangının nedenini belirlemek için delil toplama ve olay yerinde yapılacak teknik incelemelerle süreci yürütüyor.

BATMAN’IN GÜLTEPE MAHALLESİ’NDEKİ ÖZEL BİR SPOR SALONUNUN SAUNA BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI...

BATMAN’IN GÜLTEPE MAHALLESİ’NDEKİ ÖZEL BİR SPOR SALONUNUN SAUNA BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN 3 KADIN, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENLERİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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