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Scooterla zirveye çıkan iki genç Ahır Dağı'nda Türk bayrağıyla buluştu

Kahramanmaraşlı 13 yaşındaki Berslan Canpolat ile Halil Erdoğan, scooterla 1830 rakımlı Ahır Dağı'na çıkarak en büyük Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Scooterla zirveye çıkan iki genç Ahır Dağı'nda Türk bayrağıyla buluştu

Ahır Dağı'nda gençlerin bayrak buluşması

Onikişubat Belediyesi tarafından Ahır Dağı'nın 1830 rakımlı zirvesine nakşedilen dünyanın en büyük Türk bayrağı, bu kez iki çocuğun anlamlı ziyaretiyle gündeme geldi.

Zorlu yolculuk ve sembolik buluşma:

Kahramanmaraş'ta yaşayan 13 yaşındaki Berslan Canpolat ile Halil Erdoğan, Türk bayrağına duydukları sevgi ve bağlılığı göstermek için scooterlarıyla zorlu yolları aşarak zirveye ulaştı. Kilometrelerce süren yolculuğun ardından bayrağın sergilendiği alanda buluşan gençler, ay yıldızlı bayrak önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Belediye desteği ve takdir:

Gençlerin bu duyarlı davranışı Onikişubat Belediyesi yetkilileri tarafından da karşılık buldu. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan ile Eğitim ve Spor Müdürü Ümit Barış Bayhan, Berslan Canpolat ve Halil Erdoğan'ı özel araçla zirveye çıkardı, gençleri tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Bu ziyaret, Türkiye'nin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin simgesi olan Türk bayrağına ilişkin duygunun yaş ve mesafe tanımadığını gösterdi. Belediye yetkilileri, örnek davranışı paylaşarak gençlerin vatan sevgisini ve kararlılığını vurguladı.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ TARAFINDAN AHIR DAĞI&#039;NIN 1830 RAKIMLI ZİRVESİNE NAKŞEDİLEN DÜNYANIN EN BÜYÜK...

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ TARAFINDAN AHIR DAĞI'NIN 1830 RAKIMLI ZİRVESİNE NAKŞEDİLEN DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞI, BU KEZ İKİ 13 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİNİN ANLAMLI ZİYARETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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