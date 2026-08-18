Dolar 47,9240 +0,00%
Euro 55,5100 -0,01%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.772,39 -0,57%
EUR/USD 1,1578 +0,01%
Brent Petrol 91,67 +0,71%
--°

Akyaka'da Karahan Köyü'nde eksik parke tamamlanıyor, köy yolları güçlendiriliyor

Akyaka'da Kars İl Özel İdaresi ekipleri, Karahan Köyü'nde eksik parke taşlarını tamamlayarak kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarını azaltmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Akyaka'da Karahan Köyü'nde eksik parke tamamlanıyor, köy yolları güçlendiriliyor

çalışmanın kapsamı:

Akyaka ilçesinde köy içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan çalışmalar Karahan Köyü'nde devam ediyor. Kars İl Özel İdaresi ekipleri, daha önce parke taşı döşenmemiş ve ulaşım açısından ihtiyaç duyulan noktalarda yol düzenleme ve parke taşı döşeme işlemlerini yürütüyor.

Çalışmalar, köydeki eksik alanları hedef alarak belediye standartlarına uygun bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor. Ekipler, muhtarlığın belirlediği güzergâhlarda zemin hazırlığı, drenaj ve parke yerleştirme gibi süreçleri sıra ile uyguluyor.

muhtarın rolü ve yerel takip:

Projeye ilişkin taleplerin iletilmesi ve önceliklerin belirlenmesinde Karahan Köyü Muhtarı Selahattin Kaçan aktif rol oynadı. Muhtarın girişimleri doğrultusunda belirlenen noktalarda başlatılan çalışmalar, Kaçan tarafından yerinde takip edilerek ekiplerden bilgi alınıyor.

Köy sakinleri, muhtarın eksiklerin giderilmesi ve taleplerin ilgili kuruma iletilmesi yönündeki çabasını memnuniyetle karşılıyor; ekiplerin yerel ihtiyaçlara yönelik hareket etmesi de sürecin kabulünü artırıyor.

beklenen etkiler ve kullanım kolaylığı:

Projeyle birlikte özellikle yağışlı dönemler ve kış aylarında ulaşımda yaşanan güçlüklerin azalması hedefleniyor. Tamamlanan yollar sayesinde köy halkının evlerine, tarım arazilerine ve ortak kullanım alanlarına erişimin daha düzenli ve güvenli hale gelmesi öngörülüyor.

Uzun vadede ise parke taşlı yolların bakım ihtiyacını azaltması ve köy içi ulaşım altyapısının güçlenmesi bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Karahan Köyü'nün günlük yaşamında somut kolaylıklar ortaya çıkması planlanıyor.

Yetkililer ve muhtar, çalışmaların sürdüğünü ve eksiklerin aşamalı olarak giderildiğini belirtiyor; uygulama tamamlandıkça köy genelindeki ulaşım konforunun yükselmesi amaçlanıyor.

AKYAKA’DA KÖY YOLLARININ KİLİT PARKE TAŞ YAPIMI SÜRÜYOR(KARS-İHA)

AKYAKA’DA KÖY YOLLARININ KİLİT PARKE TAŞ YAPIMI SÜRÜYOR(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mezarın açılacağı haberinin ardından Süleymancılar Karacaahmet'te toplandı
images

Diyarbakır'da iş dünyası huzura sıkılan kurşuna ortak tepki verdi
images

Diyarbakır iş dünyasından kuyumcuya yönelik kurşunlamaya ortak tepki
images

Eskişehir müftülüğünde ihtida merasimi: İtalya uyruklu Annachiara Ferrara müslüm...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası