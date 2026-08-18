Akyaka'da Karahan Köyü'nde eksik parke tamamlanıyor, köy yolları güçlendiriliyor

çalışmanın kapsamı:

Akyaka ilçesinde köy içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan çalışmalar Karahan Köyü'nde devam ediyor. Kars İl Özel İdaresi ekipleri, daha önce parke taşı döşenmemiş ve ulaşım açısından ihtiyaç duyulan noktalarda yol düzenleme ve parke taşı döşeme işlemlerini yürütüyor.

Çalışmalar, köydeki eksik alanları hedef alarak belediye standartlarına uygun bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor. Ekipler, muhtarlığın belirlediği güzergâhlarda zemin hazırlığı, drenaj ve parke yerleştirme gibi süreçleri sıra ile uyguluyor.

muhtarın rolü ve yerel takip:

Projeye ilişkin taleplerin iletilmesi ve önceliklerin belirlenmesinde Karahan Köyü Muhtarı Selahattin Kaçan aktif rol oynadı. Muhtarın girişimleri doğrultusunda belirlenen noktalarda başlatılan çalışmalar, Kaçan tarafından yerinde takip edilerek ekiplerden bilgi alınıyor.

Köy sakinleri, muhtarın eksiklerin giderilmesi ve taleplerin ilgili kuruma iletilmesi yönündeki çabasını memnuniyetle karşılıyor; ekiplerin yerel ihtiyaçlara yönelik hareket etmesi de sürecin kabulünü artırıyor.

beklenen etkiler ve kullanım kolaylığı:

Projeyle birlikte özellikle yağışlı dönemler ve kış aylarında ulaşımda yaşanan güçlüklerin azalması hedefleniyor. Tamamlanan yollar sayesinde köy halkının evlerine, tarım arazilerine ve ortak kullanım alanlarına erişimin daha düzenli ve güvenli hale gelmesi öngörülüyor.

Uzun vadede ise parke taşlı yolların bakım ihtiyacını azaltması ve köy içi ulaşım altyapısının güçlenmesi bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Karahan Köyü'nün günlük yaşamında somut kolaylıklar ortaya çıkması planlanıyor.

Yetkililer ve muhtar, çalışmaların sürdüğünü ve eksiklerin aşamalı olarak giderildiğini belirtiyor; uygulama tamamlandıkça köy genelindeki ulaşım konforunun yükselmesi amaçlanıyor.

AKYAKA’DA KÖY YOLLARININ KİLİT PARKE TAŞ YAPIMI SÜRÜYOR(KARS-İHA)