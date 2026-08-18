Düzce üniversitesinde süreklilik vurgusu: rektör Sözbir yeniden göreve atandı

Atama ve ilk değerlendirme

Prof. Dr. Nedim Sözbir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvarın teklifi ve tensipleriyle Düzce Üniversitesi rektörlüğüne yeniden atandı. Atanmanın kendisi için hem bir onur hem de sorumluluk taşıdığını belirten Sözbir, bu göreve layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görev ve teşekkürler:

Sözbir, yapılan atama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu camiasına ve süreç boyunca destek veren herkese şükranlarını sundu. Bu desteklerin, üniversitenin birikim ve tecrübesini koruyarak ilerlemesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Hedefler ve çalışma öncelikleri:

Rektör Sözbir, yeni dönemde eğitim, bilim, araştırma ve topluma katkı alanlarında aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Sahip olunan tecrübe ve birikimin Düzce Üniversitesi'ni daha ileriye taşımada rehber olacağını belirterek, yeni dönemin hem Düzce hem de Türkiye adına hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni etti.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NEDİM SÖZBİR, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN TENSİPLERİ VE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR’IN TEKLİFİYLE REKTÖRLÜK GÖREVİNE YENİDEN ATANDI.