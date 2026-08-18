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Düzce'de camiler yaz sporuna ev sahipliği yaptı

Düzce Belediyesi'nin 'Hareket Camide' programı 5 haftada 12 cami ve yaz okulunda düzenlenen spor etkinlikleriyle 2 bin 120 genç ve çocuğa ulaştı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de camiler yaz sporuna ev sahipliği yaptı

düzce'de 'hareket camide' beş haftada binlerce gence ulaştı

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen 'Hareket Camide' organizasyonu, şehir merkezinde hizmet veren 12 yaz okulu ve camide kurs öğrencilerine yönelik spor etkinlikleri düzenleyerek toplumsal ve sportif katılımı artırdı. Beş haftalık program süresince ekipler, hem uygulamalı gösteriler hem de yetenek geliştirmeye yönelik parkurlar aracılığıyla gençlerle buluştu.

etkinliklerin içeriği:

Program kapsamında katılımcılara voleyboldan futbola, badmintondan ok atmaya kadar farklı branşlarda uygulamalı eğitimler verildi. Kurulan parkurlar, çocukların ve gençlerin el-göz koordinasyonunu, takım çalışmasını ve temel spor becerilerini geliştirmeye odaklandı. Etkinlikler sırasında atölye usulü gösterimler yapılarak branşların temel teknikleri anlatıldı ve katılımcıların deneme şansları sağlandı.

katılım, hedef ve uygulama:

5 hafta süren çalışma boyunca toplam 2 bin 120 genç ve çocuk programa dahil oldu. Etkinlikler, yaz tatilinin verimli geçirilmesini amaçlayarak hem fiziksel aktiviteyi teşvik etti hem de sosyal etkileşimi güçlendirdi. Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kurs öğrencilerine çeşitli ikramlarda bulunarak katılımcı memnuniyetini artırdı ve benzer projeleri sürdürme taahhüdünde bulundu.

Belediye yetkilileri, yaz dönemi programlarının devam edeceğini belirterek, cami ve yaz okullarıyla iş birliği içinde daha fazla gençle buluşmayı hedeflediklerini ifade etti. Uygulanan modelin hem spor kültürünü yaygınlaştırdığı hem de gençlerin yaz dönemini faydalı geçirmesine katkı sağladığı vurgulandı.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “HAREKET CAMİDE” ORGANİZASYONU KAPSAMINDA ŞEHİR MERKEZİNDE...

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “HAREKET CAMİDE” ORGANİZASYONU KAPSAMINDA ŞEHİR MERKEZİNDE HİZMET VEREN 12 YAZ OKULU VE CAMİDE KURS ÖĞRENCİLERİ İÇİN SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ. 5 HAFTA BOYUNCA SÜREN ETKİNLİKLER KAPSAMINDA 2 BİN 120 GENCE ULAŞILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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