Dolar 48,8209 +0,03%
Euro 55,7610 -0,21%
Bist 13.250,22 +0,39%
Altın Gram 6.838,39 -0,45%
EUR/USD 1,1417 -0,32%
Brent Petrol 95,74 +0,35%
--°

Şehir şehir gezip hırsızlık yapan iki kadın Samsun'da yakalandı

Samsun Çarşamba'da 10 Eylül'deki 70 bin TL'lik ziynet eşyası hırsızlığı sonrası, farklı illerde 6 olayla aranan iki kadın yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Şehir şehir gezip hırsızlık yapan iki kadın Samsun'da yakalandı

olayın tespiti ve yakalama:

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 Eylül tarihinde gerçekleşen ve yaklaşık 70 bin TL değerindeki ziynet eşyasının çalınmasıyla başlayan soruşturmada, ekipler yapılan analiz ve teknik takip sonucu şüphelilerin il dışından geldiğini belirledi. Polis çalışmalarında zanlıların F.B. (26) ve F.B. (24) olduğu tespit edildi.

Takip ve koordineli operasyon kapsamında şüpheliler, ekiplerin takibi ve Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma sonucu yakalandı. Zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramada, çalınma sırasında kullanıldığı değerlendirilen kıyafet ve ayakkabılar ele geçirildi.

emniyetin operasyon detayları:

Polis ekipleri, olayın bildirilmesinin ardından güvenlik kamera kayıtları ve saha çalışması ile delilleri birbirine bağladı. Zanlıların il dışından gelerek hareket ettiği bilgisi üzerine kentler arası yazışma ve koordinasyon sağlanarak, Niksar merkezli operasyonla yakalama gerçekleştirildi.

diğer hırsızlık olaylarıyla bağlantı:

Yapılan ayrıntılı soruşturmada, iki şüphelinin Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 5 farklı ilde meydana gelen 6 ayrı hırsızlık olayında da arandıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehir şehir gezip hırsızlık yapan 2 kadın Samsun’da yakalandı

Şehir şehir gezip hırsızlık yapan 2 kadın Samsun’da yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun Salıpazarı'nda tarladaki kenevir ekimine operasyon: 756 kök ve ruhsatsız...
images

Karaman'da aracı fark edip manevra yapan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet devril...
images

Keçiören'de yağmurun ardından yol çöktü, park halindeki 15 araç zarar gördü
images

Kiev’de altyapı hedeflendi: petrol istasyonları vuruldu, 1 kişi yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güneydoğu'yu teknolojiyle buluşturan adım: Şanlıurfa Teknofest'e hazırlanıyor

Manisa'da altyapı yatırımları Dünya Bankası ve İller Bankası ile detaylı şekilde ele alındı

Manisa'da dereler kışa hazırlanıyor: 400 kilometre hedefiyle temizlik seferberliği

Keçiören'de yağmurun ardından yol çöktü, park halindeki 15 araç zarar gördü

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü