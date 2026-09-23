Şehir şehir gezip hırsızlık yapan iki kadın Samsun'da yakalandı

olayın tespiti ve yakalama:

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 Eylül tarihinde gerçekleşen ve yaklaşık 70 bin TL değerindeki ziynet eşyasının çalınmasıyla başlayan soruşturmada, ekipler yapılan analiz ve teknik takip sonucu şüphelilerin il dışından geldiğini belirledi. Polis çalışmalarında zanlıların F.B. (26) ve F.B. (24) olduğu tespit edildi.

Takip ve koordineli operasyon kapsamında şüpheliler, ekiplerin takibi ve Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma sonucu yakalandı. Zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramada, çalınma sırasında kullanıldığı değerlendirilen kıyafet ve ayakkabılar ele geçirildi.

emniyetin operasyon detayları:

Polis ekipleri, olayın bildirilmesinin ardından güvenlik kamera kayıtları ve saha çalışması ile delilleri birbirine bağladı. Zanlıların il dışından gelerek hareket ettiği bilgisi üzerine kentler arası yazışma ve koordinasyon sağlanarak, Niksar merkezli operasyonla yakalama gerçekleştirildi.

diğer hırsızlık olaylarıyla bağlantı:

Yapılan ayrıntılı soruşturmada, iki şüphelinin Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 5 farklı ilde meydana gelen 6 ayrı hırsızlık olayında da arandıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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