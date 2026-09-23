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Şehit Şeyda Yılmaz'ın anısı genç kızları polisliğe yönlendiriyor

Ümraniye'de 23 Eylül 2024'te şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz, ikinci yıl dönümünde Sivas'ta anıldı; genç kızlar için polislikte rol model oldu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Emre Koç

Şehit Şeyda Yılmaz'ın anısı genç kızları polisliğe yönlendiriyor

Şehit Şeyda Yılmaz'ın anısı genç kızları polisliğe yönlendiriyor

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 23 Eylül 2024'te motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakalamaya çalışırken silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz, şehadetinin ikinci yılında Sivas'ta anıldı. Şehidin annesi Nurgül Yağlı, Sivas Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, yakınları ve sevenleri Sivas Polis Şehitliği'ndeki mezar başında toplandı; dualar okundu ve çiçekler bırakıldı.

Anma töreni ve ailenin duyguları:

Anma sırasında anne Nurgül Yağlı duygularını şöyle dile getirdi: "Çok gurur verici ama üzüntüsü, özlemi çok büyük. Bizi unutmayan ve bizimle ilgilenen herkese teşekkür ediyoruz. Acısı dinmiyor, artıyor, özlemi hiç bitmiyor. İlk gün gibi yaşıyoruz. Aradan iki yıl geçmiş olsa da bizi hiç yalnız bırakmadılar. Türkiye’nin, hatta dünyanın farklı bölgelerinden halen bizi arıyorlar. Özlemi büyük olsa da kızımın şehit olması, şehidimizle anılmak bizi çok mutlu ediyor."

Şeyda'nın örnekliği ve gençlere etkisi:

Sivas Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci ise Şeyda'nın özellikle kız çocukları arasında polislik mesleğine karşı bir ilgi ve bağlılık oluşturduğunu belirtti. Deveci, "Şeyda’mızın bugün ikinci yıl dönümü. Mezarının başına annemizle, akrabalarıyla beraber geldik, dualarımızı ettik. İki yıl içerisinde gördük ki Şeyda’mız tüm Türkiye’de özellikle kız çocuklarına rol model oldu. Hem polislik sevgisi aşılandı hem de polislik mesleğini tercih etmelerini sağladı. Bize ulaşan kız çocuklarımız, 'Biz de Şeyda ablamız gibi polis olacağız' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Törene katılanlar, Şeyda Yılmaz'ın anısının yaşatılmasının ve ailesine gösterilen desteğin sürdürülmesini istediklerini belirtti; anne Nurgül Yağlı ve yakınları katılımcılara teşekkür etti.

ŞEHİDİN MEZARI BAŞINDA DUALAR OKUNARAK, ÇİÇEK BIRAKILDI.

ŞEHİDİN MEZARI BAŞINDA DUALAR OKUNARAK, ÇİÇEK BIRAKILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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