Başkan Erdoğan yönetiminde kabine bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, başkanlık makamının yönetiminde gerçekleştirildi ve yürütme organının işleyişine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
toplantının işleyişi:
Toplantı, Cumhurbaşkanı başkanlığında kabine üyelerinin katılımıyla yürütüldü. Görüşmeler, kurumlar arası koordinasyon ve yürütme sorumlulukları çerçevesinde ele alındı.
sonuçların izlenmesi ve bilgilendirme:
Toplantının sonuçlarına ilişkin resmi açıklama ve takip süreçleri, yetkili mercilerce düzenlenecek açıklamalarla kamuoyuna aktarılacaktır. İzleme ve değerlendirme süreçleri gündemdeki konular çerçevesinde devam edecektir.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
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