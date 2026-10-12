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Başkan Erdoğan yönetiminde kabine bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı; yürütme organının gündemine ilişkin değerlendirmeler ve izleme süreçleri gündemdeydi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Caner Şahin

Başkan Erdoğan yönetiminde kabine bir araya geldi

Başkan Erdoğan yönetiminde kabine bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, başkanlık makamının yönetiminde gerçekleştirildi ve yürütme organının işleyişine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

toplantının işleyişi:

Toplantı, Cumhurbaşkanı başkanlığında kabine üyelerinin katılımıyla yürütüldü. Görüşmeler, kurumlar arası koordinasyon ve yürütme sorumlulukları çerçevesinde ele alındı.

sonuçların izlenmesi ve bilgilendirme:

Toplantının sonuçlarına ilişkin resmi açıklama ve takip süreçleri, yetkili mercilerce düzenlenecek açıklamalarla kamuoyuna aktarılacaktır. İzleme ve değerlendirme süreçleri gündemdeki konular çerçevesinde devam edecektir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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