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TBMM başkanı Kurtulmuş Gaziantep'te akademik yıl açılışına katıldı ve valiliği ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te akademik yıl açılış törenine katıldı; Valilik Şeref Defteri'ni imzalayıp Vali Kemal Çeber ile valilikte görüştü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Elif Demir

TBMM başkanı Kurtulmuş Gaziantep'te akademik yıl açılışına katıldı ve valiliği ziyaret etti

TBMM başkanının Gaziantep programı:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Kentteki ilk temasının ardından resmi ziyaretlerine devam eden Kurtulmuş, eğitim ve yerel temsilcilerle bir araya geldi.

akademik yıl açılışı:

Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı. Tören sonrasında kente ilişkin temaslarını sürdüren heyetle birlikte valilik ziyaretine geçti.

valilik ziyareti ve görüşme:

Valilikte Gaziantep Valisi Kemal Çeber tarafından karşılanan Kurtulmuş, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Beraberinde bulunan belediye başkanları ve milletvekilleriyle valilik makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaret, Kurtulmuş'un Gaziantep programının resmi temaslarını kapsadı ve valilikteki imza ile görüşme ile tamamlandı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ GAZİANTEP VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ GAZİANTEP VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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