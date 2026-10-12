Tarihi şato'da yeni uyum: İzmir'de parti ile belediye ilk kez üst düzeyde buluştu

İzmir'de ilk üst düzey buluşma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ev sahipliğinde, kentin siyasi ve yerel yönetim kadroları Tarihi Şato'da bir araya geldi. Toplantı, Tugay'ın AK Parti'ye katılımının ardından düzenlenen ilk üst düzey zirve olarak dikkat çekti ve basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan konular:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan başkanlığındaki heyet ile gerçekleştirilen görüşmede, İzmir genelinde yürütülen yatırım ve yerel yönetim projelerinin son durumu değerlendirildi. Toplantıda ayrıca büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasındaki idari koordinasyon süreçleri, projelerin uygulanma takvimleri ve uyum sağlanması gereken alanlar üzerine görüş alışverişi yapıldığı öğrenildi.

Katılımcılar ve buluşmanın önemi:

Zirveye AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile milletvekilleri Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya ve Mehmet Ali Çelebi katıldı. İlçe belediye başkanları düzeyinde de Aydın Pehlivan (Menemen), Saniye Bora Fıçı (Foça), Onur Emrah Yıldız (Çiğli) ve Asuman Şen (Menderes belediye başkan vekili) toplantıda yer aldı. Bu tür üst düzey buluşmalar, siyasi geçişlerin ardından yerel yönetimlerin uyumunu güçlendirme ve yatırımların koordinasyonunda hız sağlama potansiyeli taşıyor; toplantı da bu çerçevede kent yönetiminde bir eşgüdüm adımı olarak kayda geçti.

İZMİR’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY’IN AK PARTİ’YE KATILIMI SONRASI İLK ÜST DÜZEY ZİRVE TARİHİ ŞATO’DA GERÇEKLEŞTİ.