Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda transit direğe çarptı: 1 kişi yaralandı

kaza detayları:

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda gerçekleşti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir transit araç yoldan çıkarak bir direğe çarptı ve durabildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

müdahale ve trafik:

Olay yerinde güvenlik önlemleri polis ekipleri tarafından alındı ve sağlık görevlileri müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazanın yaşandığı güzergâhta kısa süreli trafik akışında aksamalar meydana geldi; ekipler yolun güvenliğini sağladı.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için teknik inceleme ve görgü tanıklarının ifadelerini değerlendirecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TRANSİTİN DİREĞE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.