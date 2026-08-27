Dolar 48,1301 +0,03%
Euro 56,1466 -0,09%
Bist 14.578,76 -0,22%
Altın Gram 7.194,87 -0,08%
EUR/USD 1,1644 -0,12%
Brent Petrol 87,34 +0,46%
--°

Ula’da yol kenarında yükselen alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Muğla'nın Ula ilçesi Çıtlık Mahallesi'nde yol kenarındaki kuru ot yangını, vatandaşların ihbarı ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Ula’da yol kenarında yükselen alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

olay ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Ula ilçesi Çıtlık Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki kuru otlar alev aldı. Durumu gören vatandaşlar, yangını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, yol kenarında alevli şekilde devam eden yangına hızlı ve koordineli müdahale gerçekleştirdi.

sonuç ve değerlendirme:

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; vatandaşların erken ihbarı ve müdahalenin zamanında yapılması, yangının büyümesinin önüne geçti.

ULA’DA YOL KENARINDA BAŞLAYAN ALEVLER KORKUTTU

ULA’DA YOL KENARINDA BAŞLAYAN ALEVLER KORKUTTU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kavşakta can kaybı: Dikbıyık'ta elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Kucağındaki çocuk önünde eşini vuran şüpheli adliyeye sevk edildi
images

Aybastı'da çatı tamiri sırasında düşen 56 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi
images

Bursa'da öğle vakti çıkan iki ot yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavşakta can kaybı: Dikbıyık'ta elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Felix Uduokhai Almanya'ya döndü: Union Berlin'le anlaştı

İstanbul'da fitness haftası sahaya indi: milli takım seçmeleri başladı

Kucağındaki çocuk önünde eşini vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı