Ula’da yol kenarında yükselen alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

olay ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Ula ilçesi Çıtlık Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki kuru otlar alev aldı. Durumu gören vatandaşlar, yangını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, yol kenarında alevli şekilde devam eden yangına hızlı ve koordineli müdahale gerçekleştirdi.

sonuç ve değerlendirme:

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; vatandaşların erken ihbarı ve müdahalenin zamanında yapılması, yangının büyümesinin önüne geçti.

ULA’DA YOL KENARINDA BAŞLAYAN ALEVLER KORKUTTU