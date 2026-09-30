Selendi'de muhtarlar derneğine yeni dönem: Zeki Kartal başkan

Selendi Muhtarlar Derneği'nde başkanlık seçimi gerçekleştirildi

Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlenen Selendi Muhtarlar Derneği başkanlık seçimi, dernek binasında yapıldı. Mevcut başkan Mehmet Ustacı'nın yeniden aday olmamasıyla tek aday olarak seçimlere giren Çinan Mahallesi Muhtarı Zeki Kartal, üyelerin tamamının oyunu alarak göreve getirildi.

seçim süreci ve sonuçları:

Seçimde divan başkanlığını Yılmaz Tuna yürüttü. Kartal'ın tek aday olduğu oturumda oylar sayıldı ve katılan muhtarlar oy birliğiyle yeni başkan olarak onu işaret etti. Bu sonuçla dernekte yeni bir dönem başlamış oldu.

yönetim kadrosu ve öncelikli hedefler:

Yeni yönetim kurulunda Mustafa Ercan, Recep Sezer, Bayram Yörük ve Şerif Kaya yer alıyor. Başkan Zeki Kartal, seçim sonrası yaptığı açıklamada muhtarlarla birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını vurguladı ve muhtarlığın vatandaşlarla devlet arasındaki köprü görevine dikkat çekti.

Kartal, derneği daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını belirterek, muhtarların görüş ve önerilerini dikkate alacaklarını; yaşanan sorunların çözümünde ilgili kurumlarla iş birliği içinde olacaklarını söyledi. Ayrıca, kendisine duyulan güven için tüm muhtar arkadaşlarına teşekkür etti ve yeni dönemin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Zeki Kartal başkanlığındaki yeni yönetim göreve başladı ve önümüzdeki dönemde derneğin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların öncelikli olacağı duyuruldu.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ÇİNAN MAHALLESİ MUHTARI ZEKİ KARTAL, OY BİRLİĞİYLE DERNEĞİN YENİ BAŞKANI SEÇİLDİ.