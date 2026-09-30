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Türkiye ile Azerbaycan savunma iş birliğini genişletti: 500 milyon doları aşan sözleşmeler ve eğitim ortaklıkları

Bakü'de ADEX 2026'da Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisi alanında 500 milyon doları aşan tedarik, Ar-Ge ve akademik iş birlikleri imzalandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Caner Şahin

Türkiye ile Azerbaycan savunma iş birliğini genişletti: 500 milyon doları aşan sözleşmeler ve eğitim ortaklıkları

Bakü'de imza töreni:

Bakü'de düzenlenen ADEX 2026 fuarı sırasında Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisi alanında kapsamlı bir iş birliği paketi imzalandı. Törene Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, YÖK Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vüqar Mustafayev ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev katıldı. Yapılan açıklamalarda toplam değeri 500 milyon doları aşan sözleşmelerin ve akademik mutabakatların iki ülke için yeni iş birlikleri açacağı vurgulandı.

Ana tedarik ve teknoloji anlaşmaları:

İmzalanan başlıca ticari ve tedarik anlaşmaları arasında TUSAŞ ile Hürkuş tedarik sözleşmesi, ASELSAN ile Alp-100 radar tedarikine ilişkin mutabakat muhtırası, BAYKAR ile Mızrak akıllı dolanan mühimmat ve Antidot tedarik sözleşmeleri ile ROKETSAN tarafından geliştirilen Barbaros kıyı savunma sistemi tedarik sözleşmesi yer aldı. Bu anlaşmaların toplam değerinin 500 milyon doları aştığı açıklandı.

Akademik iş birliği ve Ar-Ge projeleri:

Taraflar ayrıca Savunma Sanayii Alanında Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma, Teknoloji ve İnsan Yetiştirme İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptını imzaladı. Mutabakat zaptı; ortak araştırma ve teknoloji projeleri, çift diploma programları ve öğrencilerin iki ülkenin savunma kuruluşlarında staj imkanları gibi başlıkları kapsıyor. Anlaşma Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı ve YÖK arasında gerçekleştirildi.

Ar-Ge ve üniversite‑sanayi iş birliğine yönelik diğer düzenlemeler arasında Azerbaycan Savunma Sanayisi Araştırma ve İnovasyon Merkezi (MSTİM) ile Savunma Sanayii Akademisi arasında iş birliği, ASELSAN ile Azerbaycan'ın NOVASIS şirketi arasında Nahçıvan'da fabrika kurulmasına yönelik ön anlaşma ve Boğaziçi Savunma, Kayı Savunma, MKE, MİRAS ile OTOKAR arasında çeşitli iş birliği mutabakatları yer aldı.

Teslimatlar ve kısa vadeli takvim:

Haluk Görgün sosyal medya duyurusunda bu yıl içinde ilk teslimatların hızlı bir şekilde yapılacağını belirtti ve özellikle 14 tane Hürkuş-2 uçağının Azerbaycan'a teslim edileceğini açıkladı. Yapılan sözleşmeler, iki ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesini ve tedarik zincirlerinde daha sıkı entegrasyonu hedefliyor.

Bu paket; tedarik, teknoloji transferi, üretim kapasitesi ve eğitim alanlarında somut adımlar içeriyor. İmzalanan anlaşmalar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik savunma iş birliğini derinleştirmeyi amaçlıyor.

AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE DÜZENLENEN ADEX 2026 KAPSAMINDA TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA 500...

AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BAKÜ’DE DÜZENLENEN ADEX 2026 KAPSAMINDA TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA 500 MİLYON DOLARI AŞAN SAVUNMA SANAYİSİ ANLAŞMALARI İMZALANDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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