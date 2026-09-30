Burdur'da Gazi Caddesi'nde motosiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

kaza ayrıntıları:

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 15 AEY 706 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Olay anında kazayı gören çevredekiler durumu bildirirken, devrilen motosiklet ve sürücünün bulunduğu alan kısa sürede güvenlik önlemi alınarak çevre sakinlerinin müdahalesine açıldı.

müdahale ve sağlık durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü A.Ö., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Burdur’da motosiklet devrildi: 1 yaralı