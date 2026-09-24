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Sera Gölü'ne 40 bin yavru sazan bırakıldı, içsu stokları güçlendiriliyor

Amasya'da yetiştirilen 40 bin pullu sazan yavrusu, Trabzon Akçaabat'taki Sera Gölü'ne bırakıldı; amaç içsu stoklarını güçlendirip kaynakları korumak.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Sera Gölü'ne 40 bin yavru sazan bırakıldı, içsu stokları güçlendiriliyor

balıklandırma çalışması tamamlandı:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen balıklandırma çalışmalarında, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yer alan Sera Gölü'ne 40 bin yavru sazan salındı. Uygulama, bölgedeki içsu balık popülasyonunun güçlendirilmesi amacıyla planlandı.

üretim ve teslimat süreci:

Proje kapsamında yurt içinde üretim yapan birimlerin katkısıyla, pullu sazan yavruları Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonunda yetiştirildi ve Akçaabat'taki gölle buluşturuldu. Balıkların göle bırakılması işlemi, ilgili ekiplerin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.

projenin hedefleri ve beklentiler:

Çalışmayla yalnızca göldeki birey sayısının artırılması hedeflenmiyor; aynı zamanda içsu kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi, amatör balıkçılığın desteklenmesi ve su ürünleri stoklarının geleceğe korunarak aktarılması amaçlanıyor. Bu kapsamda balıklandırma, bölgesel ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlayacak bir araç olarak görülüyor.

denetim ve ekolojik önem:

Uygulama, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü; sahada ise İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, çalışmanın sadece nüfus artırmaya yönelik olmadığını, sucul ekosistemlerin korunması açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Kaplan, içsu balık faunasının zaman içinde çeşitli etkenlerle değişebildiğine dikkat çekerek, bölgedeki balık stoklarının korunması için denetimlerin sürdürüldüğünü ve balıklandırma uygulamalarının bu bütüncül yaklaşımın bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca su kaynaklarındaki balık varlığının güçlendirilmesinin sürdürülebilir balıkçılık için temel olduğunu ifade etti.

Yetkililer, mevcut kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının kamu kurumlarının öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu; bu nedenle balıklandırma, denetim ve kontrol faaliyetlerinin eş zamanlı yürütüldüğünü kaydetti.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE TRABZON’DAKİ...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE TRABZON’DAKİ SERA GÖLÜ’NE 40 BİN YAVRU SAZAN BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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