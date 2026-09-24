Kızılırmak havzası için entegre su yönetimi yol haritası

Kızılırmak Havzası Su Kurulu toplantısı Samsun'da yapıldı

Kızılırmak Havzası'nın su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi amacıyla düzenlenen Kızılırmak Havzası Su Kurulu Toplantısı Samsun'da gerçekleştirildi. Toplantı, havzadaki artan su ihtiyacı, kuraklık ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerinin ele alınması için bir platform sağladı.

havzanın stratejik önemi:

Toplantıda özellikle Samsun, Bafra Ovası ve Kızılırmak Deltası açısından havzanın taşıdığı ekonomik ve ekolojik önem vurgulandı. Tarım, sanayi, içme suyu ve doğal yaşam için kritik öneme sahip olan havzanın, artan su talebi ve iklim baskısı altında daha planlı yönetilmesi gerektiği ifade edildi.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Bir otelde düzenlenen toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş başkanlık etti. Katılımcılar arasında OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve ilgili kurum ile kuruluşların temsilcileri yer aldı. Gündemde havzadaki mevcut su kaynaklarının durumu, suyun etkin ve verimli kullanılması, kuraklıkla mücadele ve iklim değişikliğinin etkileri vardı.

Yetkililer, havza ölçeğinde su kaynaklarının korunması ve mevcut kaynakların verimli kullanılması için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılmasının önemine dikkat çekti. İklim değişikliği ve kuraklık risklerinin, su yönetiminde daha proaktif ve planlı politikalar gerektirdiği belirtildi.

alınabilecek önlemler ve yol haritası:

Toplantıda sürdürülebilir su yönetimi için havza bazlı planlama, su tasarrufunun teşvik edilmesi, izleme ve erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi ile altyapı yatırımlarının koordinasyonu gibi başlıklar değerlendirildi. Ayrıca tarımda su kullanım verimliliğinin artırılmasına yönelik yöntemler ve havza ekosistemlerinin korunmasına dair ortak adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Sonuç olarak toplantı, Kızılırmak Havzası'nda suyun korunması ve geleceğe aktarılması için kurumsal iş birliğinin ve planlı politikaların gerekliliğini ortaya koydu ve atılacak adımların havza ölçeğinde eşgüdümle hayata geçirilmesi kararına zemin hazırladı.

KIZILIRMAK HAVZASI’NDA ARTAN SU İHTİYACI, KURAKLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ, SAMSUN’DA DÜZENLENEN SU KURULU TOPLANTISI’NDA MASAYA YATIRILDI.