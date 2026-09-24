Yıllardır bitmeyen Yılmaz Güney Bulvarı'nın tozu mahalleyi tedirgin ediyor

Esentepe'de Yılmaz Güney Bulvarı yapımı sürüyor

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde yapımına yaklaşık 2 yıl önce başlanan Yılmaz Güney Bulvarı çalışmaları, tamamlanamaması nedeniyle mahalleliyi mağdur ediyor. Villa ve rezidansların yoğun olduğu bölgede süregelen yol çalışmaları, ortaya çıkan yoğun toz nedeniyle gündelik hayatı sekteye uğratıyor.

Mahalle sakinlerinin şikayetleri:

Bulvar üzerinde toplanan mahalle sakinleri, yetkililerden acil çözüm talep etti. Mahalleli adına konuşan Rukiye Bartu, "Belediye rezilliğimizi görsün diye toplandık. Çocuğumu okula götürüyorum ama bu yolda rezillik çekiyoruz. Burası 2 yıldan fazladır böyle. Aşağı tarafta su birikintisi oluyor. Burayı da kazıyorlar ama ne yapacaklarını bilmiyoruz. Tabela da asmıyorlar. 2 yıldan bu yana bulvarı yapamadılar. Eşim belediyenin hesaplarını şikayette bulunuyor ama çözüm yok" dedi.

Yaşar Çobanlı da sorunun daha uzun süreli olduğunu belirterek, "5 yıldan bu yana bu sıkıntıları çekiyoruz. Tozdan geçilmiyor. Arabalarımızı yıkıyoruz ama ertesi gün yine aynı oluyor. Kapı ve pencerelerimizi açık oturamıyoruz. Burada yaşam çok zorlaştı" ifadelerini kullandı.

Zümrüt Yalçın ise 20 yıllık mahalle sakini olduğunu belirterek, "20 yıldır burada oturuyoruz. Her şey çok güzeldi ama son 3 yıldır perişanız. Binaların bahçeleri toz içinde, pencere açamıyoruz. Çamaşırlarımızı içeride kurutuyoruz. Arabaları zaten geçtik. Astım ve alerjik hastalıklar arttı. Şikayetleri yazın diyorlar. Yazıyoruz ama çözülmüyor. 3 yıldan bu yana tozun içinde yaşıyoruz" diye konuştu.

Günlük yaşam ve yol güvenliği etkileri:

Mahalledeki çalışmalar sadece temizlik ve sağlık sorunlarına yol açmıyor; ulaşım ve günlük rutinleri de etkiliyor. Mustafa Atalay, "Buradan gidip gelenlere çile oluyor. Çocuklar sabah okullarına geç kalıyor. Bizim sorunumuzun çözülmesini istiyoruz" diyerek, bölgeden geçenlerin de mağdur olduğunu vurguladı. Vatandaşlar, kapı-pencere kapalı yaşamak, araçları sürekli yıkamak ve çamaşırları içeride kurutmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Mahalle sakinleri, yetkililerin bölgede kapsamlı bir temizlik, çalışma planlaması ve bilgi paylaşımı yapmasını; ayrıca sürecin hızlandırılmasını talep ediyor. Bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalışan halk, yıllardır devam eden bu sorunun kalıcı çözümlerle giderilmesini istiyor.

ADANA'DA YAPIMI YAKLAŞIK 2 YILDIR DEVAM EDEN VE BİR TÜRLÜ TAMAMLANAMAYAN BULVAR, ÇEVREDE YAŞAYAN VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ.