Kars'ta zorlu arazi koşullarında mahsur kalan iki turist kurtarıldı

Kars'ta kurtarma operasyonu

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yolboyu Köyü ile Çamçavuş Köyü arasında zorlu arazi koşullarında mahsur kalan iki yabancı uyruklu turist, yapılan yardım çağrısının ardından düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Olayda, bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması öne çıktı.

Koordinasyon ve iletişim:

İhbarın ulaşmasının ardından AFAD ekipleri, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinasyonunda harekete geçti. Turistlerle doğrudan iletişim kurabilmek için Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görevli tercüman desteği kullanıldı; tercüman aracılığıyla tespit edilen koordinatlar, ekiplerin bölgeye yönlendirilmesini sağladı.

Saha çalışması ve sağlık kontrolü:

Belirlenen koordinatlar doğrultusunda Kars İl Jandarma Komutanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ve AFAD Arama ve Kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen arama çalışmalarının ardından turistlere ulaşıldı ve güvenli bir şekilde tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde turistlerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Operasyon, ekipler arasındaki iletişim ve koordinasyon örneği olarak değerlendirildi.

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