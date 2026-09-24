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Erzurum'dan sofralara Söğütlü lahanasının yolculuğu

Aziziye'nin Söğütlü Mahallesi'nde yılda yaklaşık 1 milyon yetişen Söğütlü lahanası, ince yaprakları ve iri başlarıyla Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:16

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzurum'dan sofralara Söğütlü lahanasının yolculuğu

Erzurum'dan sofralara Söğütlü lahanasının yolculuğu

Erzurum'un Aziziye ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi, üretimiyle bölgede marka haline gelen Söğütlü lahanasıyla dikkat çekiyor. Hasat edilen ürünler tırlara yüklenerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz başta olmak üzere yurdun farklı illerine ulaştırılıyor.

Üretim ve ürün özellikleri:

Mahallede her yıl yaklaşık 1 milyon lahana dikimi gerçekleştiriliyor. Söğütlü lahanası ince yapraklarıyla özellikle lahana dolması yapanların tercih ettiği bir ürün; turşu, salata ve çeşitli yemeklerde de kullanılıyor. Lahanaların çapı 35 ile 45 santimetre arasında, ağırlıkları ise 15 ile 45 kilogram arasında değişiyor. Boyutlarına göre satış fiyatları 100 ile 200 TL arasında seyrediyor.

Üreticiler, lahanayı temiz suyla ve gübresiz, organik yöntemlerle yetiştirdiklerini belirtiyor; bu üretim biçiminin ince kabuklu ve dolması lezzetli başlar verdiği vurgulanıyor.

Pazar ve dağıtım ağı:

Üretici Murtaza Kaya, ürünlerin başta Bursa olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderildiğini, bir tıra yaklaşık 2 bin lahana yüklenebildiğini ve köyde yetişen lahananın ülke çapında talep gördüğünü ifade etti. Hasat edilen lahanalar tırlara yüklenerek farklı kentlere sevk ediliyor.

Bursa'dan gelen alıcılar Söğütlü lahanasının dolma için ideal olduğunu, kabuklarının ince ve içinin dolu olduğunu, bu nedenle talebin yüksek olduğunu belirtiyor. Geçmiş yıllarda üç-dört tırla yapılan gönderimlerin devam ettiği, Söğütlü lahanasının Bursa'da ve Türkiye genelinde tanınır bir ürün haline geldiği vurgulanıyor.

MURTAZA KAYA, SÖĞÜTLÜ LAHANASI HAKKINDA KONUŞTU.

MURTAZA KAYA, SÖĞÜTLÜ LAHANASI HAKKINDA KONUŞTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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