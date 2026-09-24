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Beydamı'nda 18 ailenin anahtarları teslim edildi

Pertek ilçesi Beydamı köyünde tamamlanan 18 kırsal konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi; Tunceli genelinde 1.370 konut çalışması sürüyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Beydamı'nda 18 ailenin anahtarları teslim edildi

tören detayları:

Pertek ilçesine bağlı Beydamı köyünde yapımı tamamlanan 18 kırsal konut için düzenlenen anahtar teslim töreninde, konutların anahtarları hak sahiplerine verildi. Törene katılan ilgililer, teslimatın ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik bir adım olduğunu belirtti.

teslim takvimi ve çalışma kapsamı:

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki konut çalışmasının kapsamına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Buna göre kırsalda 817, il genelinde ise toplam 1.370 konutluk bir program yürütülüyor.

Valilik, projede konutların yüzde 75 oranının aralık ayı sonuna kadar teslim edilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Çalışmaların, vatandaşların güvenli ve dayanıklı konutlara kavuşmasını sağlamaya yönelik olduğu vurgulandı.

TUNCELİ’DE YAPIMI TAMAMLANAN 18 KIRSAL KONUTUN ANAHTARLARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

TUNCELİ’DE YAPIMI TAMAMLANAN 18 KIRSAL KONUTUN ANAHTARLARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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