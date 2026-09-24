Sokakta yürüyeni ayağından ısırıp çeken köpeğin anı kamerada

olayın gelişimi:

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Karasu yolu Caddesi üzerinde zinciri kopuk halde dolaşan bir köpek, yolda yürüyen K.K. isimli vatandaşa saldırdı. Köpek, vatandaşın ayaklarından ısırarak çekti; çevredeki sürücüler korna çalarak hayvanı uzaklaştırmaya çalıştı.

görüntüler ve müdahale:

Olay anına ait görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde saldırı esnasında yaşanan panik ve araçların kornayla müdahale çabası net biçimde görülüyor.

Yaralanan K.K., olay sonrası hastaneye götürüldü ve yapılan müdahalenin ardından hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Olay, yaya güvenliği ve zinciri kopmuş hayvanların oluşturduğu riskleri bir kez daha gündeme taşıdı.

ADAPAZARI İLÇESİNDE ZİNCİRİ KOPUK KÖPEK, YOLDA YÜRÜYEN VATANDAŞA SALDIRDI