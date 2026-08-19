Serpincik göleti'nde küçük suyun büyük avı

Serpincik Göleti'nde beklenmedik av

Sivas'ta amatör balıkçı Ahmet Bıçakçıgil, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Serpincik Göleti'ne giderek oltasını suya attı. Öğlen saatlerinde oltasına takılan devasa balığı fark eden Bıçakçıgil, uzun süren uğraşın ardından balığı kıyıya çıkardı.

Uzun uğraş ve çevre desteği:

Oltaya önce yemi alan, ardından tekrar takılan balığın gücü karşısında tek başına zorlanan Bıçakçıgil, kıyıya çekme sürecinde yoğun çaba harcadı. Öyle mücadele ettiğini gören çevredeki vatandaşlar da yardıma gelerek sürece destek verdi. Avın sonunda ortaya çıkan canlı 1,5 metrelik yayın balığı olarak kayda geçti.

Görüntüler ve anılar:

Bıçakçıgil yakaladığı anların görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı ve tuttuğu balıkla poz verdi. Haftasonu avına dair paylaştığı bilgiye göre balık öğlen saatlerinde önce yemi almış, bir süre sonra tekrar oltaya takılmış; nihayetinde ekip çalışmasıyla kıyıya getirilebilmiş.

Bu tür beklenmedik büyük avlar amatör balıkçılar arasında sıkça konuşulan anlar arasında yer alıyor. Sivas Serpincik Göleti'nde kaydedilen görüntüler, bölgedeki amatör avcılığın hem heyecanını hem de dayanışmayı gösterdi.

AHMET BIÇAKÇIGİL