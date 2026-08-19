Dolar 47,9484 +0,01%
Euro 56,0927 +0,17%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.024,04 +0,24%
EUR/USD 1,1684 +0,01%
Brent Petrol 91,96 +0,37%
--°

Serpincik göleti'nde küçük suyun büyük avı

Sivas'ta amatör balıkçı Ahmet Bıçakçıgil, Serpincik Göleti'nde oltaya takılan 1,5 metrelik yayın balığını büyük mücadeleyle kıyıya çıkardı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 10:55

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 11:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Serpincik göleti'nde küçük suyun büyük avı

Serpincik Göleti'nde beklenmedik av

Sivas'ta amatör balıkçı Ahmet Bıçakçıgil, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Serpincik Göleti'ne giderek oltasını suya attı. Öğlen saatlerinde oltasına takılan devasa balığı fark eden Bıçakçıgil, uzun süren uğraşın ardından balığı kıyıya çıkardı.

Uzun uğraş ve çevre desteği:

Oltaya önce yemi alan, ardından tekrar takılan balığın gücü karşısında tek başına zorlanan Bıçakçıgil, kıyıya çekme sürecinde yoğun çaba harcadı. Öyle mücadele ettiğini gören çevredeki vatandaşlar da yardıma gelerek sürece destek verdi. Avın sonunda ortaya çıkan canlı 1,5 metrelik yayın balığı olarak kayda geçti.

Görüntüler ve anılar:

Bıçakçıgil yakaladığı anların görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı ve tuttuğu balıkla poz verdi. Haftasonu avına dair paylaştığı bilgiye göre balık öğlen saatlerinde önce yemi almış, bir süre sonra tekrar oltaya takılmış; nihayetinde ekip çalışmasıyla kıyıya getirilebilmiş.

Bu tür beklenmedik büyük avlar amatör balıkçılar arasında sıkça konuşulan anlar arasında yer alıyor. Sivas Serpincik Göleti'nde kaydedilen görüntüler, bölgedeki amatör avcılığın hem heyecanını hem de dayanışmayı gösterdi.

AHMET BIÇAKÇIGİL

AHMET BIÇAKÇIGİL

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da AFAD'ın dron gösterisi gece gökyüzünü renklendirdi
images

Samsun'da AFAD'ın yaklaşık 50 dronla gerçekleştirdiği gece gösterisi
images

Bayburt Kalesi'nde ilk Tunç Çağı izleri gün yüzüne çıkıyor
images

Bölgenin ulaşımına yeni soluk: Gümüşhane-Bayburt havalimanında inceleme

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi