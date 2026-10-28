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Şiddetli sağanak Dalaman'ı göle çevirdi, kurtarma ve tahliye sürüyor

Tersakan Çayı'nın taşmasıyla Dalaman'da birçok mahalle ve tarım alanı su altında kaldı; AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri mahsurları botla kurtarıyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:22

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şiddetli sağanak Dalaman'ı göle çevirdi, kurtarma ve tahliye sürüyor

selin etkileri:

Gece saatlerinden bu yana süren yoğun yağışlar, Muğla'nın Dalaman ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinden geçen Tersakan Çayının debisi aniden yükseldi ve taşkın nedeniyle pek çok mahalle ile çevredeki tarım arazileri su altında kaldı. Aniden bastıran yağış yolları göle çevirdi, bazı bölgelerde ulaşım aksadı.

kurtarma ve tahliye çalışmaları:

Dere kenarındaki evlerde mahsur kalan vatandaşlar için AFAD, itfaiye ve güvenlik güçleri koordineli şekilde müdahalede bulunuyor. Mahsurlar botlarla güvenli bölgelere taşınırken, riskli noktalar tespit edilip tahliye çalışmaları başlatıldı. Güvenlik gerekçesiyle bazı mahallelere girişler kapatıldı.

ulaşım ve alınan önlemler:

Yerel yönetim ve ekipler, kapanan yollar ile su baskını gören alanlarda hasar tespiti ve acil müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşlara uyarılara uymaları ve riskli bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu. Yağışların devam ettiği ilçede ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDEN BU YANA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR SELE DÖNDÜ. TERSAKAN...

MUĞLA’NIN DALAMAN İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDEN BU YANA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR SELE DÖNDÜ. TERSAKAN ÇAYININ TAŞMASI SONUCU İLÇENİN ÖNEMLİ KISMI SULAR ALTINDA KALIRKEN, EKİPLER MAHSUR KALANLARI KURTARMAK İÇİN ÇALIMA BAŞLATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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