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Kuşadası'nda eş zamanlı baskın: 45 şüpheli jandarmada

Kuşadası'nda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen narkotik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı; soruşturma ve işlemler devam ediyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuşadası'nda eş zamanlı baskın: 45 şüpheli jandarmada

operasyonun kapsamı ve koordinasyonu:

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Ekiplerin önceden tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

baskınlar ve gözaltılar:

Yapılan operasyonlarda tespit edilen noktalara yönelik gerçekleştirilen aramalarda toplam 45 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, ifadelerinin alınmasının ardından adli süreçlere yönlendirileceği bildirildi.

ele geçirilen maddeler ve soruşturma:

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Yetkililer, operasyonun planlı ve koordineli bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayarak, soruşturmanın delillerin değerlendirilmesi ve şüphelilerle ilgili adli işlemlerin tamamlanması yönünde devam ettiğini açıkladı.

Operasyon, bölgedeki uyuşturucu tedarik zincirine yönelik mücadele kapsamında atılan adımlardan biri olarak kayda geçti. Jandarma ekipleri rutin çalışmalarını sürdürecek, soruşturmanın seyrine göre ek işlemler değerlendirilecek.

Kuşadası&#039;nda narkotik operasyonu: 45 şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası'nda narkotik operasyonu: 45 şüpheli gözaltına alındı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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