Sigorta sektörü COP31'de sürdürülebilirlik için uluslararası iş birliğine katıldı

Türkiye Sigorta Birliği COP31 Sigorta Evi’nde PSI ve FIT desteğini ilan etti

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), COP31 Sigorta Evi kapsamındaki imza töreniyle Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri (PSI) ile Sigorta Dönüşüm Forumu (FIT) destekçileri arasına katıldı. Sektörün bu adımı, uluslararası platformlarda bilgi paylaşımını ve ortak uygulamaları güçlendirmeyi hedefliyor.

imza töreninde kimler yer aldı:

Törene TSB Başkanı Ahmet Yaşar, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, UNEP FI Sigortacılık Başkanı Butch Bacani ile PSI Yönetim Kurulu Başkanı ve AIA Grup Sürdürülebilirlik Başkanı Amita Chaudhury katıldı. Katılım, Türk sigorta sektörünün ulusal deneyimini küresel diyaloga taşıma niyetinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

TSB'nin destek açıklaması; iklim risklerine karşı dayanıklılığın artırılması, önleyici yatırımların teşvik edilmesi ve finansal korumanın yaygınlaştırılması gibi somut hedeflere katkı sunmayı amaçlıyor. COP31 Sigorta Evi'nde başlayan diyalog, sektörün sürdürülebilirlik gündemini uluslararası standartlarla buluşturmayı amaçlıyor.

sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri:

Ahmet Yaşar törende şu değerlendirmeyi yaptı: "İklim değişikliğinin etkileri, toplumların ve ekonomilerin dayanıklılığını doğrudan belirliyor. Sigorta sektörü olarak sorumluluğumuz, hasar sonrasında sunduğumuz güvencenin yanında, riskleri önceden anlamayı ve kayıpları azaltacak çözümleri desteklemeyi de kapsıyor. PSI ve FIT’e destekçi olarak katılımımızı, Türk sigorta sektörünün bu sorumluluğu uluslararası iş birliğiyle ileriye taşıma iradesinin bir göstergesi olarak görüyoruz. Geleceği güvence altına almak, riskleri bugünden azaltmakla başlar"

Özgür Obalı ise iş birliğinin uygulama odaklı olacağına dikkat çekti: "Sürdürülebilir sigortacılıkta ilerleme, ortak hedeflerin somut uygulamalarla desteklenmesini gerektiriyor. Bu iş birliğini; sektörümüzün bilgi birikimini uluslararası deneyimle buluşturmak, iklim risklerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak ve önleyici yaklaşımları geliştirmek açısından değerli buluyoruz. Önceliğimiz, sigorta korumasını daha geniş kesimlere ulaştırırken sürdürülebilirliği sektörümüzün karar ve iş süreçlerinde daha güçlü bir yere taşımak"

Butch Bacani katkıyı şu sözlerle özetledi: "Sigortacılık; risk bilgisi, koruma çözümleri ve yatırım kapasitesiyle sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir güce sahip. Bu gücün etkisini artırmak için ülkeler ve kurumlar arasında daha yakın iş birliğine ihtiyacımız var. Türkiye Sigorta Birliği’nin PSI ve FIT’e desteği, Türk sigorta sektörünün deneyimini küresel diyalogla buluşturan değerli bir adım. Ortak çabamız, iklim risklerine karşı daha dayanıklı ve finansal korumaya erişimin daha kapsayıcı olduğu bir gelecek olmalı"

Amita Chaudhury ise sektör içi bilgi paylaşımının önemini vurgulayarak, "Sürdürülebilirlik liderliği, kurumların kendi hedeflerinin ötesine geçerek bilgi ve deneyimlerini ortak ilerleme için paylaşmasıyla güçlenir. Sigorta sektörünün uzun vadeli bakış açısı, bugün alınan kararların gelecek kuşaklar üzerindeki etkilerini değerlendirmek açısından büyük değer taşıyor. TSB’nin katılımının, sürdürülebilir sigortacılık ilkelerinin daha geniş bir etki alanına ulaşmasına ve sektörler arası öğrenmenin güçlenmesine katkı sunmasını bekliyoruz" dedi.

TSB'nin PSI ve FIT destekçiliği, Türk sigorta sektörünün uluslararası bağlantılarını güçlendirirken; iklim risklerinin daha iyi anlaşılmasına, önleyici yatırımların yaygınlaşmasına ve finansal korumanın kapsayıcı hale gelmesine yönelik yeni proje ve iş birliklerinin yolunu açması bekleniyor.

(SOL BAŞTAN) TSB GENEL SEKRETERİ ÖZGÜR OBALI, TSB BAŞKANI AHMET YAŞAR, AIA GRUP SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAŞKANI AMİTA CHAUDHURY, UNEP FI SİGORTACILIK BAŞKANI BUTCH BACANİ.