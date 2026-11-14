Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Kırıkkale'de yazılım yöneticisinden safran hasadı: tohumdan tarlaya yıllık milyonluk baharat

Ankara'da proje yöneticisi Nuh İnanç, iki yıllık araştırma sonrası Kırıkkale Keskin'de 1 dönümlük safran tarlasını kurdu; kilogram fiyatı 900 bin–1 milyon lira.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:36

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 14:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kırıkkale'de yazılım yöneticisinden safran hasadı: tohumdan tarlaya yıllık milyonluk baharat

başlangıç ve üretim süreci:

Nuh İnanç, Ankara'da bir yazılım firmasında proje yöneticisi olarak çalışırken yaklaşık iki yıl önce bir haber izleyince safran yetiştiriciliğine ilgi duymaya başladı. Bir yıl boyunca bitkinin yetiştirilme koşullarını araştırdıktan sonra haberde tanıştığı üreticiyle iletişime geçip ilk soğanları temin etti.

Geçen yıl Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 100 metrekarelik alana 20 kilogram safran soğanı dikerek deneme üretimi yapan İnanç, olumlu sonuç alınca bu yıl ekim alanını 1 dönüme çıkarıp toprağa 200 kilogram soğan verdi. Üretimde babası Elvan İnanç da hasat ve bakım sürecinde destek oluyor.

hasat uygulamaları ve emek yoğunluğu:

Safran çiçekleri, ekim ayı ortalarından itibaren ve hava şartlarına bağlı olarak başlayan bir dönemde çiçek açıyor. İnanç, çiçeklenme döneminin yaklaşık bir ay sürdüğünü ve hasadın her sabah yapılması gerektiğini belirtiyor. Sabah toplanan çiçeklerden kırmızı renkli dişi organlar dikkatle ayrılıyor ve uygun şartlarda kurutuluyor.

Bu sürecin her aşamada el işçiliği gerektirmesi, ürünün ekonomik değerinin temel belirleyicilerinden biri. İnanç, bir kilogram safran için yaklaşık 150 bin çiçeğin tek tek toplanmasının gerektiğini vurguluyor.

kalite göstergeleri ve fiyatlandırma:

Safranın piyasa fiyatı kaliteye göre değişiyor; İnanç'ın verdiği bilgiye göre kilogram fiyatı 900 bin ile 1 milyon lira arasında olabiliyor. Ürünün renk, tat ve aroma değerlerini krosin, pikrokrosin ve safranal gibi bileşenler belirliyor; bu bileşenlerin yüksekliği kaliteyi ve dolayısıyla fiyatı artırıyor.

Ayrıca safran yetiştiriciliğinde sadece baharat satışı değil, soğanın çoğaltılması da önemli bir gelir kalemi. İnanç, bir soğandan sekiz sürgün çıktığını ve gelecek yıl haziran ayında toprağın altından çıkartıldığında her bir soğandan çoğaltma sağlanacağını aktarıyor. Safran soğanının kilogram fiyatı büyüklük ve sertifikaya göre 2 bin ile 4 bin lira arasında değişiyor.

İnanç, Kırıkkale'nin karasal ikliminin safran için uygun olduğunu düşündüğünü ve denemelerden alınan verimin genişleme kararında belirleyici olduğunu söylüyor. Üretim alanını artırarak hem baharat hem de soğan çoğaltımıyla ekonomik getiriyi büyütmeyi hedefliyor.

Sonuç olarak, titiz bakım ve yoğun emek gerektiren safran yetiştiriciliği Kırıkkale'de küçük ölçekli girişimciler için yüksek katma değer potansiyeli sunuyor; doğru uygulamalarla bir dönümlük alandan önemli gelir elde edilebiliyor.

KIRIKKALE&#039;DE 30 YAŞINDAKİ ÜRETİCİ, 2 YIL ÖNCE İZLEDİĞİ HABERDEN ETKİLENEREK YETİŞTİRMEYE KARAR...

KIRIKKALE'DE 30 YAŞINDAKİ ÜRETİCİ, 2 YIL ÖNCE İZLEDİĞİ HABERDEN ETKİLENEREK YETİŞTİRMEYE KARAR VERDİĞİ DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI OLARAK BİLİNEN SAFRANIN HASADINA BAŞLADI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

BTM 10 yılda 13 binden fazla girişimciye ulaştı, COP31'de 10 girişimi hızlandırd...
images

Genç kadın mühendislerin sesi: Global Engineer Girls raporu COP31'de tanıtıldı
images

E-ihracatta maliyet sürprizine son veren hesaplayıcı
images

Tekstil sanayisini güçlendirmek, Türkiye’nin üretim geleceğini güvenceye almak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ'da şarampole devrilen akaryakıt tankeri can kaybıyla sonuçlandı

Çanakkale'den İstanbul'a uzanan fuhuş ağı çöktü: 6 kişi tutuklandı

Bartın ormanlarında adım adım yaban hayatı envanteri

Kayserili astsubay Serkan Önder için baba ocağında helallik verildi

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar