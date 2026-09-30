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Şile'de yağışa karşı nöbet: belediye ekipleri gece gündüz sahada

Şile Belediyesi, Meteoroloji uyarısıyla harekete geçti; ekipler gece gündüz ilçede yağmur suyu hatları, yollar ve devrilen ağaçlara müdahale etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Şile'de yağışa karşı nöbet: belediye ekipleri gece gündüz sahada

müdahalenin kapsamı:

İstanbul genelinde etkili olan yoğun yağış Şile’de de hissedilirken, Şile Belediyesi ekipleri olumsuzluklara karşı hızlı müdahale için seferber oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarılarının ardından saha ekipleri ilçenin farklı noktalarına yönlendirildi.

Çalışmalar, öncelikle yağmur suyu hatları, mazgallar ve tahliye kanallarında temizlik ve tahliye işlemlerini kapsadı. Bunun yanı sıra yağışın yol açtığı çökmeler, çamur birikintileri ve bozulmuş yüzeylere müdahale edilerek ulaşımın aksamaması hedeflendi.

devrilen ağaçlar ve sokak temizliği:

Kuvvetli rüzgârın etkisiyle devrilen ağaç ve kırılan dallar ekipler tarafından kaldırıldı; sokaklarda ve ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmaları yapıldı. İlçe genelinde yürütülen bu müdahaleler, mahalle ve ana arterlerdeki riskleri azaltmak üzere organize edildi.

Hızlı ulaşım ve koordinasyon sayesinde ekipler, bildirilen noktalara kısa sürede erişerek olası olumsuzlukların büyümesini engelledi. Müdahalelerde yol güvenliği ve tahliye hatlarının açık tutulması öncelikli değerlendirildi.

gece boyunca süren çalışmalar:

Yağışın özellikle yoğunlaştığı saatlerde ekipler gece boyunca mesai yaptı; ilçenin dört bir yanında nöbet biçiminde çalışmalar sürdürüldü. Şile Belediyesi, günlük yaşam ve ulaşımın etkilenmemesi için aralıksız çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik bu tür müdahaleler sırasında ekiplerin hızla yönlendirilmesi ve sahadaki koordinasyonun sağlanması, yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesinde belirleyici oldu.

İSTANBUL GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞ ŞİLE’DE DE ETKİSİNİ GÖSTERİRKEN, ŞİLE BELEDİYESİ...

İSTANBUL GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞ ŞİLE’DE DE ETKİSİNİ GÖSTERİRKEN, ŞİLE BELEDİYESİ EKİPLERİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI GECE GÜNDÜZ SAHADA GÖREV YAPTI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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