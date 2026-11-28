Olay anbean kaydedildi:

Silivri Alibey Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araca yönelik kundaklama girişimi, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin aracın ön tarafına yaklaşarak elindeki bir maddeyi ateşe verdiği ve alevlerin kısa sürede yükseldiği görülüyor.

şehirde kısa süreli panik ve müdahale:

Olay sırasında bölgedeki vatandaşlar alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Müdahale sonucu aracın tamamen yanması engellenirken, araçta ufak çaplı hasar oluştu. Olay sırasında yara veya can kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

polis müdahalesi ve gözaltı:

Görüntülerde, şüphelinin aynı cadde üzerinde bulunan polis ekiplerine aldırış etmediği anlar da yer aldı. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve güvenlik kamerası kayıtları delil olarak tutuldu.

Silivri'de bir şahıs park halindeki aracı ateşe vermeye çalıştı: O anlar kamerada